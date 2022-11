FIFA 23: Hacker greift immer mehr Streamer an und löscht teure Teams – Profi verteidigt kreativ seinen Account

Ein Hacker treibt sein Unwesen und räumt die Accounts verschiedener Streamer zu FIFA 23 leer. Nun gibt es weitere Opfer, von denen sich einer sogar kreativ gegen den Angriff wehren konnte.

Wen hat es erwischt? Nachdem sich Elias „eliasn97“ Nerlich, der aktuell größte deutsche Streamer zu FIFA 23, mit einem Hackerangriff auf seinen PSN- und FIFA-Accounts herumschlagen musste, wurden nun weitere Mitglieder des Fokus Clans Opfer von Hackern. Getroffen hat es unter anderem Fokus Koray und den ehemaligen FIFA-Weltmeister MoAuba, der ebenfalls beim Fokus Clan spielt.

Damit ist der Fokus Clan anscheinend ein Ziel des unbekannten Hackers, der damit schon 3 Mitglieder des, von eliasn97 im Jahre 2018 gegründeten, E-Sports-Teams gehackt hat.

Fokus Koray zeigte das Ausmaß des Angriffs auf Twitter in einer Grafik, auf der zu sehen ist, dass der Hacker sein Team im Wert von 19 Millionen Coins einfach zerstört hat. Ganz ähnlich, wie es schon bei eliasn97 der Fall gewesen war.

Ein weiteres Opfer ist FUT Donkey, ein sehr bekannter Trader in Ultimate Team. Auch er verlor durch einen Hackerangriff sein komplettes Team und wurde sogar von FUT gebannt. Er teilte den Angriff ebenfalls via Twitter und behauptet, dass Mitarbeiter des „PSN Live Chats“ seine Daten an den Hacker herausgegeben hätten.

Doch während FUT Donkey und Fokus Koray den schmerzlichen Verlust ihrer kompletten Teams hinnehmen müssen, wehrte sich MoAuba kreativ, um seine teuren Karten zu schützen.

MoAuba nutzt kluge Taktik und der Hacker kann nix machen

So wehrte sich MoAuba gegen den Hacker: Nachdem MoAuba Wind von dem Hackerangriff bekommen hatte, konnte er scheinbar noch auf FUT zugreifen und so sein Team schützen. Er stellte all seine teuren Icon- und Hero-Karten für 3 Tage auf den Transfermarkt, für den maximalen Preis.

So wollte er sicherstellen, dass die Karten nicht schnellverkauft werden können und sie ebenfalls keiner auf dem Transfermarkt kauft, da der maximale Preis einfach zu unattraktiv ist.

Mit dieser Strategie hatte MoAuba sogar Erfolg, wie er auf Twitter preisgibt. Die einzigen Karten, die der Hacker verkaufen konnte, waren die Gold-Karten von Theo Hernandez (85) und Maignan (87), Wert: vergleichbar günstige 85.000 Coins.

