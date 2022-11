Der größte deutsche Twitch-Streamer zu FIFA 23 wurde gehackt – Verliert Account für 33 Millionen Coins

Elias Nerlich gehört zu den größten Streamern Deutschlands auf Twitch. Nun wurde er Ziel eines Hacker-Angriffs: Auf einen Schlag war der Ultimate-Team-Account des Streamers in FIFA 23 leer geräumt.

Um wen geht es? Elias „eliasn97“ Nerlich startete im E-Sport durch, ist Mitbesitzer und Gründer des Teams „Fokus Clan“ und gehört heute zu den größten Twitch-Streamern Deutschlands.

Laut dem Portal twitchmetrics ist er in Deutschland sogar die Nummer 1, wenn man auf die durchschnittlichen Zuschauer schaut: Dort rangiert er mit aktuell 33.452 Zuschauern im Durchschnitt vor Kollegen wie MontanaBlack oder Trymacs, auch beim Peak steht er mit 93.016 gleichzeitigen Zuschauern ganz oben.

Elias Nerlich gehört zu den größten Namen in Sachen FIFA 23, er veranstaltet unter anderem den beliebten „Eligella-Cup“ und gründete außerdem eine reale Fußballmannschaft namens „Delay Sports Berlin“.

Doch nun gab es einen harten Dämpfer hinsichtlich FIFA 23: Wie Elias Nerlich erzählt, wurde er gehackt und ein großer Teil seines FUT-Accounts zerstört.

Elias Nerlich wurde gehackt – Team und Coins in FIFA 23 weg

Auf Twitter meldete sich der Streamer mit der Nachricht, dass sein PSN-Account gehackt wurde und nun sein FIFA-Account weg sei. Jemand hat offenbar den Account von Elias Nerlich übernommen und direkt angefangen, die Spieler aus seinem Verein zu verkaufen.

So waren innerhalb kürzester Zeit Spieler im Wert von rund 33 Millionen Coins einfach weg, berichtet der Streamer auf Twitter. In FIFA 23 ist das eine extrem hohe Summe, mit der man so ziemlich jedes Fantasie-Team bauen könnte.

In einem Video auf YouTube fasste Nerlich die Situation nochmal zusammen und zeigt zudem, wie er live im Stream bemerkte, dass er gehackt wurde. Dort ist zu sehen, wie er erst feststellt, dass er im PSN abgemeldet wurde – nur um dann eine Mail seitens EA zu finden, dass sein FUT-Account gebannt wurde, weil er angeblich Münzen auf dem Markt verschieben würde. Das waren die ersten Anzeichen, dass da etwas nicht so lief, wie es sollte.

Wenig später war dann klar, dass der Account gehackt und quasi „weg“ ist.

Im Video fasst der Streamer nochmal zusammen, dass er eigentlich alle Sicherheitsvorkehrungen für seinen PSN-Account vorgenommen hatte, der Hacker sich aber offenbar dennoch Zugriff verschaffen konnte. Danach war der FIFA-Account dran:

„Die haben meine ganzen Coins weggeknallt. Ich hatte 9 Millionen Coins, ich hatte 130.000 FIFA Points, das sind über 1.000 Euro umgerechnet. Ich hatte ein Team, das 20 Millionen oder so gekostet hat – mehr sogar. 10.000 € ist dieser Account ungefähr wert“, rechnet Nerlich vor.

Er beschreibt den Vorgang als bitter, hofft aber, den Account zurückzubekommen. Allerdings kritisiert der Streamer, dass es überhaupt zu dem Hack seines Accounts kommen konnte, obwohl er Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen hatte.

Nerlich verweist dabei auch auf die Top-Liste der Transfersummen in FIFA 23, in der er ebenfalls zu finden war. Einer der Top-Trader zu FIFA 23 habe sich via Twitter bei ihm gemeldet und erzählt, dass Spieler aus dieser Liste, mit wertvollen FUT-Accounts, gerne von Hackern ins Visier genommen werden würden.

Im Video berichtet Elias Nerlich auch davon, wie er mit Twitch-Streamer Trymacs über die Situation redete – den erwischte es in der Vergangenheit nämlich auch. Trymacs berichtete im letzten Jahr bei FIFA 22, gehackt worden zu sein – und zwar gleich zwei Mal.

Damals meldeten sich auch weitere große Content-Creators zu FIFA wie „RunTheFutMarket“ oder „Bateson87“ zu den Hacker-Problemen in Ultimate Team.