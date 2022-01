FIFA 22 hat gerade ein Riesenproblem mit Hackern – Selbst große Streamer betroffen

In FIFA 22 häufen sich derzeit Berichte, dass Hacker versuchen, große Accounts in Ultimate Team zu attackieren. Mehrere bekannte Streamer und Content Creators sind betroffen.

Was ist das Problem? Im Laufe der vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Vorfällen, in denen Streamer oder auch Top-Trader auf Twitter berichten, dass sich jemand in ihren FUT-Account eingeloggt hat. Das Ergebnis: Man loggt sich ein und stellt fest, dass Top-Spieler oder auch Münzen verschwunden sind.

Im Januar kamen weitere Fälle hinzu. Jüngst berichtete einer der erfolgreichsten Trader in Ultimate Team, “FUT Donkey”, in einer Reihe von Tweets, dass sein Account trotz Sicherheitsvorkehrungen gehackt wurde und nun alle Münzen dahin sind.

Ein anderes Beispiel ist der YouTuber und Streamer “Nick RunTheFutMarket”, der am 06. Januar ebenfalls nur einen kurzen Tweet mit dem Inhalt “Hacked, Goodnight” und einigen traurigen Smileys absetzte. In welchem Ausmaß der Hack bei ihm stattfand, ist derweil noch nicht bekannt.

Was sind Trader? Mit dem Begriff "Trader" in Ultimate Team sind Spieler gemeint, die extrem gut darin sind, den Transfermarkt in FUT zu nutzen und so jede Menge Münzen zu erspielen. Sie sehen, wann Spieler gute Preise zum An- und Verkauf haben und verdienen sich so eine große Menge In-Game-Währung. Genau solche Spieler, mit vielen Münzen und starken Karten sind es aber offenbar gerade, die ins Visier der Hacker geraten.

Probleme mit starken Accounts mehren sich

Die jüngsten Fälle sind nicht die ersten, in denen Spieler mit besonders wertvollen Accounts davon berichten, dass sie gehackt wurden. Allerdings scheinen es immer mehr Spieler zu werden, die Probleme bekommen.

Auch den deutschen Streamer Trymacs hatte es bereits erwischt – und das gleich doppelt. Ende Dezember postete er ein Video, in dem zu sehen ist, wie sein Account bereits zum zweiten Mal quasi leergefegt wurde. Dabei hatte Trymacs zwischenzeitlich das beste Team der Welt und extrem viel Geld in das Spiel investiert.

Sein Video zu dem Fall binden wir hier ein:

In seinem Video kritisiert Trymacs, dass die Hacker trotz Zwei-Faktor-Authentifizierung, Mail- und Passwort-Änderungen in seinen Account kommen.

Daneben gibt es weitere Content Creator wie “Bateson87” oder jüngst auch “TisiSchubecH”, die von Hacks berichten. FUT Donkey etwa teilte den Aufruf zu einer Petition (via change.org), in der gefordert wird, dass die Probleme thematisiert und die Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Ultimate Team verbessert werden.

Dementsprechend wird das Thema in der FIFA-Community immer größer. Auch im FIFA-Subreddit und auf Twitter diskutieren zahlreiche Spieler darüber.

Was sagt EA zu dem Thema? Bislang gibt es noch keine offizielle Stellungnahme seitens EA zu der Thematik. Ein Statement zu den Hacking-Vorfällen wurde angefragt und wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden, sobald es etwas Neues zu dem Thema gibt.

Was haltet ihr von den Vorfällen? Habt ihr es schon mal erlebt, dass euer Account in einem Spiel gehackt wurde? Erzählt uns in den Kommentaren von euren Erfahrungen!

