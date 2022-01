In FIFA 22 startet morgen der erste Schritt in Richtung des TOTY-Events. Wie jedes Jahr wird das „Team of the Year“ extrem starke Karten bringen.

Das ist in FIFA 22 los: Wie EA über den offiziellen Twitter-Kanal bekannt gab, werden morgen, am 07. Januar 2022, die ersten Nominierten für das „Team of the Year“ 2022 veröffentlicht.

Den Anfang machen in diesem Jahr die Angreifer, die übrigen Positionen kommen zu einem späteren Zeitpunkt.

Das tatsächliche Voting wird allerdings noch etwas hinausgezögert: Erst ab dem 10. Januar wird die Wahl zum neuen TOTY geöffnet. Wann das TOTY-Event an sich dann komplett startet, ist derweil noch nicht bekannt.

Was ist das „TOTY“ in FIFA 22 überhaupt?

Was bringt das TOTY-Event? TOTY ist die gängige Abkürzung für das „Team of the Year“, also das Team des Jahres. In Ultimate Team wird diese Mannschaft jedes Jahr gesucht und wird dann mit extrem starken Karten ausgerüstet.

Grundlage des Teams sind eine ganze Reihe von Nominierten aus aller Welt, die mit besonders starken Leistungen überzeugen konnten. Aus diesem Feld können dann wiederum die FIFA-22-Spieler auswählen, welche Fußballer am Ende eine der starken TOTY-Karten bekommen können.

Was sind TOTY-Karten? Die TOTY-Karten gehören traditionell zu den besten Karten, die man in FUT überhaupt bekommen kann. Schließlich sind es nicht nur sowieso schon einige der besten Spieler, die da im Team landen – sie bekommen auch noch einen extremen Boost auf ihre Stats.

Karten oberhalb der 90 sind hier die Regel. Als Beispiel seht ihr hier einmal das TOTY aus FIFA 21:

Die TOTY-Karten sind für gewöhnlich aus Packs zu ziehen, aber sie sind dort extrem selten. Um eine TOTY-Karte zu bekommen, braucht man schon verdammt viel Glück.

Das ist auch jedes Jahr wieder Thema: Dass die Karten einfach sehr schwer zu bekommen sind. Denn auch auf dem Transfermarkt gehören die seltenen, starken Karten logischerweise auch zu den teuersten Exemplaren, die es überhaupt gibt.

Welche Spiele genau im TOTY stehen werden – das ist derzeit noch völlig offen. Doch am Freitag wird zumindest schonmal klar sein, welche Angreifer zur Auswahl stehen könnten.

Wer hat eurer Meinung nach eine Nominierung für das TOTY verdient? Erzählt es uns in den Kommentaren!

