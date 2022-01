In FIFA 22 läuft gerade das Headliners-Event und bereits heute erscheinen die neuen Spezialkarten von Team 2. Wir schauen uns an, wer im neuen Team dabei sein könnte.

Worum geht es bei den Headliners-Karten? Bei den Headliners-Karten handelt es sich um dynamische Spezialkarten, die sich wie Ones-To-Watch-Karten verbessern, sobald es der jeweilige Spieler in ein Team of the Week schafft oder eine andere leistungsbasierte Spezialkarte erhält.

Dabei gelten folgende Regeln:

Die Headliners-Karte ist immer einen Punkt stärker als die letzte Inform-Karte des Spielers.

Nach 4 Liga-Siegen in Folge erhält die Headliners-Karte ein einmaliges Upgrade.

Bei der Auswahl der Spieler orientiert sich EA an Fußballspielern, die in der Hinrunde starke Leistungen gezeigt haben und somit für Schlagzeilen in den Gazetten gesorgt haben – “Headliner-Spieler” also.

Team 1 ist bereits erschienen und heute, am 7. Januar um 19:00 Uhr, erscheinen die Karten des neuen Headliners Team 2.

Welche Karten bringt das Headliners Team 2?

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine offiziellen Infos über die Karten des neuen Headliners-Teams. Doch, da bereits im ersten Team richtig starke Karten wie Mbappé (93), Van Dijk (91) und Nkunku (89) vertreten waren, rechnen wir im zweiten Headliners Team ebenfalls mit Top-Karten.

Im Internet tauchen auf dem Twitter-Kanal von FUTZone (via Twitter) bereits seit Tagen Leaks zu Spielern des zweiten Headliners Team auf. Dabei war der Kanal in der Vergangenheit oft recht verlässlich.

Es sollen angeblich folgende Spieler dabei sein:

Salah

Kimmich

Joao Cancelo

Vinicius Jr

Fofana

Barella

Trapp

Laborde

Rafael Leao

Zapata

Watkins

Joselu

Theate

Wilson

Elustondo

Wichtig ist jedoch, dass diese Leaks absolut nicht bestätigt sind und sich das fertige Headliners Team deutlich von dieser Aufzählung unterscheiden kann. Sobald die neue Karten offiziell feststehen, werden wir diesen Beitrag schnellstmöglich aktualisieren.

