FIFA 23 weiß schon jetzt, wer Weltmeister wird – EA liegt seit 12 Jahren richtig, doch Fans finden Fehler

EA Sports kündigt an, mit Hilfe von FIFA 23, jetzt schon zu wissen, welche Nation die demnächst startende Fußballweltmeisterschaft gewinnen wird. Doch bei der Berechnung gibt es ein kleines Problem.

Die WM steht vor der Tür und EA Sports veröffentlicht fleißig passenden Content zu FIFA 23. So ist jetzt etwa der kostenlose WM-Modus als Update für FIFA 23 erschienen.

Doch nun will EA Sports sogar jetzt schon wissen, welche Nation sich den begehrten WM-Pokal krallen wird. Und sie sind sich ziemlich sicher, denn bereits zu den Weltmeisterschaften 2010, 2014 und 2018 sagte das Entwicklungsstudio tatsächlich jedes Mal die richtigen Weltmeister voraus.

Doch schafft EA es auch ein viertes Mal?

EA sagt Weltmeister voraus, doch die Berechnung hat Fehler

Was sagt EA voraus? In einem Blogeintrag (via EA) hat EA Sports eine Übersicht veröffentlicht, in der gezeigt wird, welche Nation die anstehende WM gewinnen soll. Die Entwickler haben das Turnier mit Hilfe von FIFA 23 komplett simuliert und dadurch den vermeintlichen Gewinner ermittelt.

Laut EA Sports sollen die Argentinier in diesem Jahr den WM-Pokal gewinnen. Sie sollen im Finale auf Brasilien treffen und dieses Match mit einem Tor Abstand für sich entscheiden. Dritter soll der Weltmeister von 2018 werden, Frankreich.

So soll laut EA Sports die WM 2022 beendet werden.

Fans finden ein Problem: Doch es gibt ein Problem mit der Simulation. Findige Fans auf Twitter haben entdeckt, dass im von EA veröffentlichten Turnierbaum, simulierte Matches stattgefunden haben, die es gar nicht hätte geben dürfen.

So sind beispielsweise Brasilien und die Schweiz auf der derselben Seite zu finden, obwohl sie in derselben Gruppe sind. Sie dürften also theoretisch erst im Finale erneut aufeinandertreffen. Im Turnierbaum von EA sieht das allerdings anders aus.

Was sagt EA zu dem Problem? EA hat den Fehler, der anscheinend ebenso im WM-Modus von FIFA 23 vertreten ist, schon erkannt und arbeitet derzeit an einer Lösung (via EA).

Ist die Prognose realistisch? Trotz des Fehlers scheint ein Weltmeistertitel für Argentinien nicht unwahrscheinlich zu sein. Sie gewannen zuletzt die Copa América und gehen definitiv als einer der Favoriten in das Turnier.

Stimmt die Berechnung, dann wäre es der dritte Titel für die Südamerikaner nach 1978 und 1986 und der wohl größte Triumph für Lionel Messi in der Nationalmannschaft.

Was sagt ihr zur Prognose von EA? Was glaubt ihr wer Weltmeister wird? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!