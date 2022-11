FIFA 23 treibt mich mit einer Aufgabe aus der Hölle gerade in den Wahnsinn

Späte Gegentore, verpasste Chancen, Fehlpässe – vieles in FIFA 23 kann einen ärgern, wenn ein Match mies läuft. Doch eine Aufgabe in den FUT Moments treibt das Ganze gerade auf die Spitze, findet MeinMMO-Autor Max Handwerk.

Seit Ted Lasso in FIFA 23 gelandet ist, schmückt ein großes gelbes Banner mit dem Wort „Believe“ die Fankurven meines Stadions in Ultimate Team. „Dran glauben“ ist schließlich immer ein guter Ansatz, wenn man im Fußball irgendwie noch einen dramatischen Sieg holen will.

Man kann es aber auch übertreiben: Aktuell stellt FIFA 23 Spielern eine Aufgabe in den „FUT Moments“, in der „dran glauben“ so ziemlich das Einzige ist, was man überhaupt machen kann, um sie zu lösen. Denn fast alles, was man tut, sorgt umgehend dafür, dass man verliert und von vorn anfangen darf.

Die Rede ist von der Aufgabe „Burgmauer“ in der FUT-Moments-Sammlung „Mittelalter-Fußball“. Eine Challenge, die auch direkt aus der Hölle stammen könnte.

Bitte, bitte, Torhüter – Hör auf den verdammten Ball zu fangen

Was ist das für eine Aufgabe? Ich weiß nicht, wer sich die „Burgmauer“ ausgedacht hat, aber ich kann mir das diabolische Lachen beim Basteln dieser Challenge bildlich vorstellen.

Die Aufgabe lautet: „Du führst mit 1 Punkt. Erobere 6 Minuten lang nicht den Ball und lasse kein Gegentor zu.“ Also: Mach nichts. Verlier trotzdem nicht. Viel Glück.

Eine nahezu unmögliche Herausforderung

Ich dachte: Klingt spannend, ist mal etwas anderes, könnte bisschen knackig werden. Und ja, knackig ist die Challenge auch. Denn bis heute habe ich sie noch nicht geschafft.

Ich starte also den Moment, lande 6 Ingame-Minuten vor Abpfiff im Match und der Gegner fährt gerade einen Angriff in meiner Spielhälfte. Diese Szene habe ich mittlerweile so oft gesehen, dass ich mich langsam so fühle, wie Bill Murray in „Und täglich grüßt das Murmeltier“.

Immer und immer wieder startete ich den Moment, immer und immer wieder scheitere ich innerhalb von Sekunden.

Das Problem: Egal, was man tut, nahezu alles sorgt für ein umgehendes Aufploppen der Frage, ob man einen neuen Versuch starten möchte.

Nimmt man dem Gegner den Ball ab, hat man verloren – denn man hat ja den Ball erobert.

Schießt der Gegner ihn ins Aus, hat man verloren. Abstoß oder Einwurf zählen nämlich auch als Ballbesitz.

Der Torhüter fängt den Ball? Leider verloren!

Man macht gar nichts? Tja, der Gegner schießt ein Tor. Verloren!

Man darf den Ball zumindest mal weggrätschen oder köpfen. Aber geht der Versuch zum eigenen Mitspieler? Ha, verloren.

Die KI-Verteidigung schnappt sich den Ball? Jep, auch verloren.

Diesen Bildschirm sieht man einfach zu oft

Ich sah noch eine Chance im konsequenten Weggrätschen des Balls oder notfalls der gegnerischen Spieler. Doch auch diese Taktik war vergebens. Den Gegner in Grund und Boden foulen kann zwar klappen, bringt einen aber auch nur mit sehr viel Glück über die Zeit. Wenn es schlecht läuft, erwischt man auch noch den Ball statt des gegnerischen Knöchels – und hat, ihr habt es erraten, verloren.

Hoffnung gab es mir immer, wenn mein Keeper den Ball zur Ecke klärte und ich den Standard danach hoch und weit wegköpfte. Doch in der Regel reicht das auch nicht, um bis zum Ende zu kommen – irgendwie kriegt man den Ball ja doch. Und meistens fing mein Keeper halt einfach den Ball, bei Ecken oder auch aus dem Spiel heraus. Bitte, bitte … hör doch auf, den Ball zu fangen!

Selbst, wenn die Kugel frei in der Gegend rumliegt, rennen die eigenen Spieler automatisch dorthin. Außer, man tut etwas gegen das automatische Anrennen. Und da liegt die vielleicht einzige Chance, die Challenge zu schaffen.

Gibt es eine Lösung? Es gibt einen Weg, der im FIFA-Subreddit die Runde machte und auch auf YouTube vorgeschlagen wird. Und der hat mich auch fast zum Erfolg gebracht.

Man muss erstmal drauf setzen, dass der Gegner schießt und der eigene Keeper den Ball ins Nichts klärt, wo er dann liegen bleibt. Hier rennt jetzt eigentlich automatisch mein Verteidiger hin – doch man kann einen „Hard Cancel“ verwenden, indem man L1, R1, L2 und R2 gleichzeitig drückt. Dann macht der Spieler nichts – und aus irgendeinem Grund hält sich der Gegner auch zurück.

Dann liegt der Ball frei rum und niemanden juckt es, was damit passiert… bis zur 89. Minute.

Nach dem Hard Cancel wollte niemand an den Ball – Eine Chance?

Das war der Moment, in dem die gegnerischen Spieler plötzlich alle wie von der Tarantel gestochen losrannten, sich den Ball holten und auf mein Tor schossen, als gäb es kein Morgen mehr.

Meine Verteidiger blockten, sprangen dazwischen, doch sie eroberten den Ball nicht. In der ersten Minute der Nachspielzeit verzog sich mein Mund schon zu einem triumphierenden Lächeln, ich dachte, ich hätte es geschafft – bis mein Torwart natürlich nochmal seine großartigen Reflexe bewies und den allerletzten Ball mit dem Schlusspfiff fing.

Da machte ich die Konsole erstmal aus. Aber vermutlich ist das der Weg, wie man diese Challenge aus der Hölle am Ende meistern kann:

Den Ball parieren.

Alles Hard Canceln, absolut nichts tun.

Warten, bis der Gegner wie irre draufläuft.

Alles blocken.

Dran glauben.

Insgesamt fordert die Aufgabe eine ziemlich seltsame Art, ein Match zu bestreiten und am besten lässt man es einfach gleich sein. Doch nach all den Versuchen ist Aufgeben keine Option mehr. Ich meine, was würde Coach Lasso sagen? Irgendwann wird es schon hinhauen. Believe.

Was haltet ihr von den FUT Moments? Ist der Modus was für euch, oder spart ihr euch die kleinen Aufgaben lieber? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr noch Spieler für euer Team braucht: Viele Karten sind auf dem Markt gerade billig.