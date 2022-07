Endlich könnt ihr in FIFA 23 eure Gegner ehrenlos weggrätschen

Was sagt ihr zur neuen Powergrätsche? Freut ihr euch eure Gegner endlich mit Wumms vom Ball trennen zu können? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Was ist das für eine Grätsche? Laut EA Sports ist „Hard Slide“ für dringliche Situationen in der Abwehr gedacht, bei denen dem Verteidiger egal ist, ob der Ball im Spiel bleibt oder nicht. Die Grätsche hat also mehr Wumms als die Standard-Grätsche und ist in der Lage Gegner und Ball zu trennen und die Kugel ohne Rücksicht auf die Tribüne zu befördern.

Und wenn sie so gut funktioniert, wie sie aussieht, dann könnten Stürmer in FIFA 23 ein richtiges Problem kriegen.

FIFA 23 wird so einiges an neuen Gameplay-Features bieten. Doch besonders die neue Power-Grätsche sieht mächtig aus und macht Lust auf mehr.

