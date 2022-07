FIFA 23: Erster Trailer erscheint heute – Das wissen wir schon zum Spiel

Ein neuer FIFA 23 Trailer soll heute auf den Release des letzten „typischen“ FIFAs einstimmen. Wir fassen alle wichtigen Infos zusammen.

Wann kommt der FIFA 23 Trailer? Der neue Trailer zu FIFA 23 ist für den 20. Juli 2022 angekündigt. Er soll um 18:00 Uhr auf YouTube Premiere feiern.

Wir binden euch den Trailer hier ein, sobald er verfügbar ist, und schauen dann auf die wichtigsten Neuerungen im Spiel.

Der Trailer dürfte die nächste Rutsche an Informationen mit sich bringen und einen ersten Einblick in das neue Spiel geben, das in diesem Jahr noch erscheinen wird. Ein offizielles Release-Datum gibt es bislang noch nicht, Leaks weisen aber auf Ende September hin.

Was ist schon zu FIFA 23 bekannt?

Das ist bereits offiziell: Noch bevor der Trailer heute online geht, wurden bereits die Cover der Standard- und Ultimate Edition von FIFA 23 veröffentlicht. Die zeigen nicht nur die beiden Coverstars Kylian Mbappé und Sam Kerr, sondern weisen auch auf „HyperMotion 2“ hin.

Bei HyperMotion handelt es sich um die detaillierte Animations-Technik, die mit FIFA 22 auf der NextGen-Version eingeführt wurde. Hier scheint es also eine neue Version zu geben.

Wie genau sich die Versionen voneinander unterscheiden, ist offiziell noch nicht bekannt gegeben worden. Möglich, dass der Trailer hier ebenfalls Aufschluss gibt.

Ansonsten ist bereits klar, dass FIFA 23 das letzte „FIFA“ in Zusammenarbeit von EA Sports und dem Fußballweltverband FIFA werden wird. Dieses Jahr bringen beide noch gemeinsam das neue Spiel heraus, bevor es im Jahr darauf auf getrennten Wegen weitergeht. EA kündigte bereits an, ein neues Spiel namens „EA Sports FC“ zu planen, das einen Großteil der bekannten Inhalte der FIFA-Reihe mitbringen wird.

Auch die FIFA kündigte an, weiter Fußballspiele machen zu wollen – wenn auch mit anderen Entwicklern.

Im Zuge dieser Ankündigung wurde aber auch betont, dass FIFA 23 nicht nur das letzte, sondern auch bislang größte FIFA werden soll. Versprochen wurden unter anderem:

Mehr Features

Mehr Spielmodi

Weltmeisterschafts-Inhalte

Mehr Vereine

Mehr Ligen

Mehr Wettbewerbe

Mehr Spieler

Auch die bereits bekannten Modi wie Ultimate Team und Co. dürften in FIFA 23 zurückkehren. Was es noch an Neuerungen gibt, dürften wir in naher Zukunft erfahren.

