Elden Ring: Neuer Story-Trailer zu Shadow of the Erdtree erzählt uns von Messmer und einem grausamen Krieg

Mit dem DLC wird das Spiel zehn neue Boss-Gegner sowie acht neue Waffenkategorien enthalten. Diese findet ihr in dem neuen Gebiet, in dem der DLC spielt: das Schattenreich des Erdbaums. Dort findet ihr nicht nur neue Orte, wie ein riesiges Schloss oder einen Sumpf, sondern auch den rothaarigen Boss-Gegner „Messmer“.

Was wissen wir bereits zu dem DLC? Shadow of the Erdtree wird am 21. Juni 2024 erscheinen. Die Standard-Edition soll 39,99 Euro kosten. Es gibt allerdings auch eine Collector’s Edition für 250 Euro, die unter anderem ein Artbook und eine Figur enthält.

Was ist eigentlich dieser Erdbaum? Der Erdbaum ist der große, goldene Baum in der Welt von Elden Ring, den ihr sicherlich schon gesehen habt. Der Erdbaum ist durch den Elden Ring gewachsen und durch seine goldenen Blätter erhielten die Leute ihre Gnade – eine Art Segen. Wer seine Gnade verloren hat, ist ein sogenannter „Befleckter“ .

Hier könnt ihr den neuen Story-Trailer zu Shadow of the Erdtree sehen:

Im Juni erscheint endlich Shadow of the Erdtree, der langersehnte DLC zu Elden Ring . Jetzt gibt es einen neuen Trailer und der verspricht uns eine spannende Story.

