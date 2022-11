FIFA 23 Beliebteste Spieler: 7 Karten dominieren aktuell FUT – Das macht jede Einzelne so stark

In FIFA 23 Ultimate Team trifft man immer wieder auf dieselben Karten. Wir zeigen euch die aktuell beliebtesten Spieler in FUT und warum sie so stark sind.

Was ist das für eine Liste? Auf der beliebten FUT-Seite „futbin“ werden Daten zur sogenannten „Players Game Performance“ gesammelt (kurz PGP). Diese Daten zeigen uns die Spielanzahl der Karten, die Tore pro Spiel und weitere interessante Informationen.

Dabei sammelt futbin die Daten der Karten, die auf dem FUT-Transfermarkt zu finden sind. Untauschbare Karten, wie Aufgaben- oder SBC-Spieler, können also nicht beurteilt werden.

Dennoch bieten die Zahlen eine interessante Übersicht darüber, welche Karten am meisten in Ultimate Team gespielt werden. Hier stellen wir euch die 7 beliebtesten Karten genauer vor (Stand: 3. November 2022).

1. Ousmane Dembélé

Unglaubliche 6.151.812 Spiele wurden aktuell bereits mit der Gold-Karte von Ousmane Dembélé gespielt. Der beidfüßige Flügelspieler kommt auf eine Torrate von 0,38 Toren pro Spiel, was mal wieder zeigt, dass Dembélé in der Gold-Ausführung wohl für Vorlagen zuständig ist.

Das macht die Karte so beliebt: Wie bereits im letzten Jahr ist Dembélé auch in FIFA 23 wieder richtig beliebt. Denn ihr bekommt für circa 41.000 Münzen einen verdammt schnellen Flügelflitzer mit herausragenden Dribbling-Werten.

Doch, was die Karte ausmacht, ist die Kombination aus 5 Sternen bei den Skill Moves sowie 5 Sternen beim schwachen Fuß. Ihr könnt also geschmeidig die Verteidiger ausdribblen und im Anschluss beidfüßig aufs Tor schießen oder den Ball gezielt auf den Stürmer bringen.

2. Erling Haaland

Erling Haaland ist in FIFA 23 so beliebt wie noch nie und es wurden bereits 5.496.742 Partien mit dem Norweger absolviert. Und das mit einer wahnsinnigen Torquote von 1,08 Toren pro Spiel.

Das macht die Karte so beliebt: In diesem Jahr passt Haaland perfekt in die Meta von FIFA 23, denn große, schnell und bullige Stürmer sorgen aktuell für Tore ohne Ende. Starke Dribbling- und Pass-Werte sowie Beidfüßigkeit und Skill Moves sind Nebensache.

Hauptsache der Stürmer kann sich körperlich durchsetzen und hat starke Schuss-Werte. Wenn er dann noch den beliebten Lenghty-Laufstil hat, gibt es Tore am Fließband. Und genau das alles bietet Erling Haaland.

3. Vinícius Júnior

Durch sein starkes Upgrade in diesem Jahr ist Vinicius Junior zu einer äußerst beliebten Karte geworden. Die Gold-Karte des Brasilianers hat bereits 4.442.556 Spiele auf dem Buckel mit einer Torquote von 0,51 Toren pro Spiel, womit er jedes zweite Spiel trifft.

Das macht die Karte so beliebt: Vinicius Junior ist auf dem linken Flügel heimisch und sorgt mit seiner extremen Geschwindigkeit, gepaart mit 5-Sterne-Skills sowie sehr starken Dribbling-Stats, für einen herausragenden Flügelstürmer. Seine Schuss-Werte kann man perfekt mit dem Deadeye-Chemistry-Stil aufwerten, sodass Vinicius nicht nur für Vorlagen sorgen muss.

4. Ferland Mendy

Auch in diesem Jahr ist Ferland Mendy wieder ein beliebter Linksverteidiger und hat es mit 3.956.399 Matches sogar auf Platz 4 der aktuell beliebtesten Spieler in FUT geschafft.

Das macht die Karte so beliebt: Mit Mendy kriegt ihr sehr schnellen Linksverteidiger, der in diesem Jahr sogar den Lengthy-Laufstil erhalten kann. Zusätzlich zu seiner sehr hohen Geschwindigkeit, punktet der Franzose mit starken Dribbling- und Pass-Werten und vor allem mit herausragender Physis.

5. Cristiano Ronaldo

Trotz Downgrades ist Cristiano Ronaldo immer noch sehr beliebt und bringt es aktuell auf bereits 3.933.048 Spiele, was für den 5. Platz reicht. Und seine Torquote ist mit 1,03 Toren pro Spiel fast so gut wie die von Erling Haaland.

Das macht die Karte so beliebt: Das diesjährige Downgrade von Cristiano Ronaldo sorgte dafür, dass der Superstar so günstig wie noch nie auf dem FUT-Transfermarkt ist. So kriegt ihr seine 90er Version aktuell ca. 400.000 Münzen, während seine letztjährige 91er Karte zum gleichen Zeitpunkt noch über 1 Mio. Coins gekostet hat.

Doch trotz des Downgrades ist Ronaldo alles andere als schlecht. Er ist noch richtig gut und kann mit verdammt starken Schuss- und Dribbling-Stats überzeugen. Außerdem hat er 5-Sterne-Skill-Moves und kann mit 4 Sternen beim schwachen Fuß punkten.

6. Joao Cancelo

Ein weiterer Top-Linksverteidiger ist Joao Cancelo. Er sammelte bisher schon 3.816.616 Matches in FIFA 23 Ultimate Team.

Das macht die Karte so beliebt: Die Gold-Karte von Joao Cancelo hat alles, was man sich von einem Linksverteidiger in FIFA 23 wünscht. Er hat sehr starke Pass-Werte (85), hohes Dribbling (85) und ist zudem noch sehr flott (85). Benutzt man dann noch den Anchor-Chemie-Stil, dann verbessert sich seine Physis, seine Defensive und nochmals sein Tempo.

7. Karim Benzema

3.616.578 Spiele mit einer Torquote von 0.91 Toren pro Match wurden bereits mit dem frisch gekürten Ballon d’Or Gewinner gespielt und das nicht ohne Grund, denn Benzema hat in diesem Jahr eine richtig starke Karte.

Das macht die Karte so beliebt: Karim Benzema glänzt in allen Bereichen, in den einen FUT-23-Stümer glänzen muss. Er ist extrem abschlusssicher, hat starkes Dribbling und gehört mit dem Chemistry-Stil Architect zu dem schnellen Sprintern mit Lengthy-Lauftstil.

Zudem hat er die 4-Sterne-Kombi bei den Skill-Moves und dem schwachen Fuß und bringt verwandelt mit sehr hohen Kopfball-Werten viele Flanken direkt per Kopf.

Was sagt ihr zu den beliebtesten Karten in FUT 23? Sind sie euch schon oft begegnet? Welche davon spielt ihr selbst? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

