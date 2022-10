Der beliebteste Stürmer in FIFA 23 ist endlich so OP wie im echten Leben

In FIFA 23 wird Erling Haaland seinem realen Vorbild gerechter denn je zuvor. In der Premier League schießt der Norweger Tore am Fließband – und auch auf dem virtuellen Rasen ist er kaum zu stoppen.

Viele spielen Haaland in FIFA 23: Schaut man auf aktuelle Zahlen des Portals futbin, ist Haaland wohl der aktuell beliebteste Stürmer in FIFA 23. Zum einen steht er bei den Stürmern ganz oben in der Popularitätsliste der User, noch vor Ronaldo, dem neuen Falcao und Karim Benzema (via futbin).

Nur Danjuma, der eine sehr preiswerte SBC bekommen hatte, landet noch vor ihm. Der ist aber eigentlich linker Mittelfeldspieler und kein Stürmer, er kann aber als Alternativposition im Angriffszentrum gespielt werden.

Zudem führt futbin eine Liste der Spieler mit den meisten Matches in Ultimate Team. Die basiert auf Daten vom Transfermarkt und wird einsam von Haaland angeführt: Laut der „PGP“ (via futbin) hat Haaland in Ultimate Team etwa 3.986.204 Matches gesammelt, steht damit vor Spielern wie Dembélé, Vinícius oder Cristiano Ronaldo. Kein anderer Spieler hat mehr.

Zudem schießt Haaland laut PGP im Durchschnitt 1.14 Tore pro Partie – ein extrem hoher Wert angesichts der Masse an Spielen, die Haaland gesammelt hat.

Das überrascht aber nur bedingt – denn wenn man selbst gegen Haaland spielt, spürt man schnell, wie effektiv der Angreifer in FIFA 23 sein kann. Haaland ist extrem schnell, kann sich mit seiner Stärke auch gegen gute Verteidiger durchsetzen und hat einen absolut tödlichen Abschluss.

Je höher man in Division Rivals aufsteigt, desto öfter trifft man auf Gegner, die auf den Angreifer von Manchester City setzen.

Doch was macht ihn dieses Jahr so gut? Was hat sich geändert?

Haaland passt perfekt zum neuen Gameplay in FIFA 23

Was macht Haaland aus? Schon in seiner Dortmunder Zeit war Haaland ein extrem guter Stürmer, trotz seines noch jungen Alters. Allein in seiner letzten Saison schoss er in 24 Partien 22 Tore und legte 8 in der Bundesliga auf. Allerdings verpasste Haaland auch einige Spiele verletzungsbedingt (via transfermarkt.de).

Nun wechselte Haaland nach England und versetzt dort die gegnerischen Teams endgültig in Angst und Schrecken. In gerade mal 11 Partien hat Haaland schon 17 Tore geschossen und 3 aufgelegt. Das sorgte bereits für eine TOTW-Karte und ein OTW-Upgrade – weitere werden sicher folgen.

Gegen seine Geschwindigkeit, seine Abschlussstärke und das Durchsetzungsvermögen scheint derzeit einfach überhaupt kein Kraut mehr gewachsen. Und diese Punkte sind es auch in FIFA 23, die ihn geradezu OP machen.

Haalands Werte passen gut zu FIFA 23

Mit denselben Stärken punktete er zwar auch in den vergangenen Jahren – doch bisher waren es immer die kleinen, wendigen, trickreichen Spieler, die sich letztlich in der FIFA-Meta durchsetzten.

In FIFA 23 hingegen nimmt das reine Dribbling aktuell eher eine Nebenrolle ein. Spieler setzen jetzt auf große, starke und schnelle Stürmer. Angreifer mit dem „Lengthy“-Laufstil werden aktuell von vielen bevorzugt – und zu denen gehört Haaland auch, viele Verteidiger kann er mühelos abhängen.

Darüber hinaus gibt es neue, sehr effektive Angriffs-Techniken wie den Außenrist-Schuss oder den Powerschuss, die von guten Abschlusswerten profitieren. Auch hier bietet Haaland alles, was man braucht.

Kein Wunder also, dass Haaland im Moment ein extrem beliebter Angreifer in Ultimate Team ist – zumindest, wenn man ihn selber spielt und nicht verteidigen muss.

Allerdings ist Haaland immer noch recht teuer: Seine Gold-Karte liegt momentan bei ca. 180.000 Münzen. Zum Vergleich: Am 27. Oktober 2021 lag Haalands Gold-Karte in FIFA 22 bereits nur noch bei 15.000 Münzen. Auch hieran sieht man: In diesem Jahr passt Haaland einfach besser zum Gameplay, als vorher. Er ist endlich so stark wie sein reales Vorbild.

Wer eine günstige Alternative sucht, könnte hier fündig werden: Spieler feiern einen 11.000-Münzen-Stürmer, den „Haaland für Arme“.