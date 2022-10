FIFA 23: TOTW 3 ist live – Mit starken Karten für Haaland und Ben Yedder

In FIFA 23 ist das TOTW 3 ab sofort verfügbar. Welche Spieler es diesmal ins Team of the Week geschafft haben, erfahrt ihr hier.

Wann kommt das TOTW 3? Das neue Team of the Week ist seit dem 5. Oktober um 19:00 Uhr in Ultimate Team verfügbar. Es steckt in Packs und ersetzt dort die normalen Goldkarten der ausgewählten Spieler.

Was ist das TOTW? Das TOTW steht für das „Team der Woche“ und besteht aus verschiedenen Spielern, die sich mit starken Leistungen im realen Fußball eine der Spezialkarten gesichert haben. Bei denen handelt es sich um sogenannte „Inform“-Karten, die diese Leistungen im Spiel reflektieren sollen.

Wie krieg ich TOTW-Karten? Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, dafür braucht ihr aber jede Menge Glück. Alternativ sind die Inform-Karten auf dem Transfermarkt zu bekommen, kosten dort teilweise aber eine Menge Geld. Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen unsere Trading Tipps.

Nun schauen wir auf das neue TOTW 3 in FUT 23.

Das TOTW 3 in FIFA 23 – Alle Inform-Spieler

Das ist das TOTW 3: Im neuen TOTW sind mit Haaland (89), Ben Yedder (86) und Werner (84) ziemlich starke offensive Karten vertreten. Besonders die Karte von Haaland, dürfte ziemlich begehrt und extrem teuer werden.

Was besonders Besitzer seiner OTW-Karte freuen dürfte, denn diese erhält nun automatisch ein Upgrade.

TOTW 3 Startelf:

TH: Trapp (87)

IV: Smalling (84)

LAV: Clauss (83)

RV: De Marcos (81)

ZM: Milinkovic-Savic (87)

LM: Werner (84)

RM: Maddison (84)

ZOM: Musiala (84)

ST: Haaland (89)

ST: Ben Yedder (86)

LF: Rafael Leao (86)

TOTW 3 Bank:

ST: Sorloth (84)

TH: Zeghba (79)

IV: Danso (81)

ZOM: Rodriguez (81)

ZOM: Cesinha (81)

LF: Trossard (82)

ST: Füllkrug (81)

LM: Zang Yifeng (64)

MS: Hotic (79)

ST: Sikan (75)

ST: Adeboyejo (74)

ST: Rios (71)

Die Bundesliga in TOTW 3

Diese Bundesligisten sind dabei: In dieser Woche sind insgesamt 4 Bundesligisten im Team of the Week vertreten.

Die Bundesligaspieler im TOTW 3.

Kevin Trapp erhält ein Upgrade auf einen 87er-Gesamtwert und dürfte in vielen Toren der FUT-Spieler eine wirklich gute Figur machen. Denn bereits seine Gold-Karten ist bei der Community sehr beliebt.

Timo Werner erhält ein Upgrade von 2 Punkten auf 84 und somit eine starke Karte für den linken Flügel. Die größten Sprünge macht er beim Tempo (+2), dem Schießen (+2) sowie beim Dribbling (+2).

Jamal Musiala macht einen großen Sprung von 81 auf 84 und erhält damit eine durchaus spielbare ZOM-Karte mit besonders starken Werten im offensiven Bereich. Besonders verbessert hat sich das Dribbling (+3) sowie sein Schuss-Wert (+4).

Niclas Füllkrug erhält für seinen Doppelpack eine TOTW-Karte und steigt ganze 6 Punkte im Rating. Seine neue 81er-Karte fehlt es zwar immer noch an Geschwindigkeit, doch Tore sollte diese trotzdem erzielen können.

Seid ihr mit dem TOTW zufrieden, oder sollten aus eurer Sicht andere Spieler im Team der Woche vertreten sein? Erzählt es uns in den Kommentaren!

