FIFA 23: So einfach könnt ihr gerade 4 richtig starke Packs kriegen

In FIFA 23 Ultimate Team gibt es ein paar Aufgaben, hinter denen sich ein paar richtig starke Packs als Belohnung verstecken. Wir zeigen euch 4, die ihr einfach lösen könnt.

Warum Packs aus Aufgaben? In Ultimate Team kann man neue Spieler für den Verein aus Packs ziehen, doch der Kauf eines Packs im Shop lohnt sich in der Regel nicht. Denn die Chancen, starke Spieler aus Packs zu ziehen, sind niedrig. Der Zufall bestimmt, was für Spieler ihr kriegt. Im Shop Münzen oder Points zu investieren, ist ein hohes Risiko.

Deshalb kann es sich lohnen, nach anderen Wegen zu suchen und einfach über Spiele an Packs zu kommen. Typisch sind dafür die Belohnungen aus Division Rivals, Squad Battles, der Weekend League oder FUT Moments.

Doch auch in den Aufgaben und Zielen von Ultimate Team stecken gerade ein paar richtig gute Packs. Zwei davon gehen schnell, zwei brauchen etwas Zeit.

2 schnelle, starke Packs in Aufgaben für FIFA 23 – Das müsst ihr tun

Das erste Pack: Ihr findet ein „Seltene-Spieler-Pack“ (untauschbar) in der Aufgaben-Reihe „Ones-to-Watch-Aufwärmen“ in den „Meilensteinen“.

Dieses Pack kostet normalerweise 50.000 Münzen und bietet eine gute Chance auf starke Spieler. Schließt dafür das Ziel „Gute Form“ ab.

Um das Ziel abzuschließen, müsst ihr bei 3 separaten Squad-Battles-Siegen oder Rivals-Siegen 1 Tor mit einem gekauften Spieler schießen – also nicht mit einem, den ihr aus Packs oder SBCs gezogen habt.

Erledigt das am besten in Squad Battles – denn da reicht die Schwierigkeit „Halbprofi“ und sollte gut zu machen sein.

Im „Ones-to-Watch“-Aufwärmen gibt es 2 starke Packs

Das zweite Pack: Ihr bekommt ein „Jumbo-Seltene-Spieler-Pack“ (untauschbar), wenn ihr „Ones-to-Watch“-Aufwärmen komplett abschließt. Das kostet normalerweise 100.000 Münzen.

Löst dafür die Teilaufgaben:

„Gute Form“, das Ziel aus dem ersten Pack

„Stareinkäufe“: Kauft 3 Spieler auf dem Transfermarkt

„Torreicher Start“: Erziele in Squad Battles (Halbprofi) oder Rivals ein Tor mit einem gekauften Spieler

„Telepathie“: Erziele in einer Squad-Battles- oder Rivals-Partie 1 Tor und 1 Vorlage mit einem gekauften Spieler

2 einfache, starke Packs, die etwas Zeit brauchen

Was müsst ihr tun? Neben den oben genannten zwei Packs könnt ihr euch in den Meilensteinen noch zwei weitere „Jumbo-Seltene-Spieler-Packs“ (untauschbar) holen. Die sind ebenfalls einfach, doch es braucht eventuell etwas Zeit.

Im Meilenstein „Meisterung: Vorlagen“ gibt es die Aufgabe, dass ihr 500 Vorlagen erzielen sollt – mit einem Team, das über 75 Gesamtpunkte hat.

Im Meilenstein „Meisterung: Abschluss“ findet ihr die Aufgabe, 500 Tore mit einem Team über 80 Gesamtwertung zu schießen.

Beide Aufgaben bringen eines der Packs.

In welchem Modus ihr das macht, ist dabei völlig egal. Ihr könnt theoretisch also ein Team mit 80+ Gesamtwertung aufstellen, in die Squad Battles gehen und auf einfachster KI-Stufe versuchen, so viele Tore wie möglich zu schießen. Dann sollte die Aufgabe einigermaßen schnell erledigt sein und ihr steigt nebenbei noch in der Squad-Battles-Rangliste auf.

Alternativ könnt ihr aber auch einfach ganz normal spielen und abwarten, bis die 500 Tore und Vorlagen erreicht sind. Über mehrere Matches hinweg kommen die quasi von selbst zusammen.

Nur wenn ihr jetzt gerade solche Packs gebrauchen könnt, etwa, um euer Team zum Start zu verstärken, könnte sich der Aufwand lohnen.

Meisterung „Abschluss“ und „Vorlagen“ können ebenfalls ein 100k-Pack bringen

Das müsst ihr beachten: Wie gewohnt, gibt es keine Garantie, dass aus den Packs auch was Brauchbares rauskommt. Allerdings ist die Chance bei solchen Promo-Packs höher als bei normalen Gold-Packs. Und in den Aufgaben müsst ihr keine Hunderttausende von Münzen dafür ausgeben.

Zum anderen sind die Boni untauschbar, können also nicht auf dem Transfermarkt verkauft werden. Dennoch könnten die Packs euch zumindest gute Spieler für euer Team, oder Futter für kommende Squad Building Challenges liefern.

Ihr sucht nach Wegen, um an mehr Münzen für FUT zu kommen? Dann zeigen wir euch hier Tradings Tipps zum Transfermarkt in FIFA 23.