FIFA 23: Squad Battles Belohnungen – Wann kommen die Rewards?

In FIFA 23 gibt es dieses Jahr noch einen neues Modus, über den ihr Belohnungen gegen die KI bekommen könnt: „FUT Moments“ ist ein spannender Neuzugang in FIFA 23.

Andere Wege, an Belohnungen zu kommen, sind Matches gegen reale Spieler in Division Rivals oder in der Weekend League. Die bringen zwar stärkere Belohnungen als die Squad Battles, können aber auch ein ganzes Stück schwieriger sein.

Wann kommen die Squad Battles Belohnungen in FIFA 23? In FIFA 23 kommen die Squad Battles Belohnungen sonntags, um 10:00 Uhr. Eine kleine Verzögerung bis 10:05 Uhr solltet ihr allerdings erwarten.

Wie kriege ich Squad Battles Belohnungen? Ihr sammelt mit jedem Spiel in Squad Battles Punkte, die euch in der Rangliste nach oben bringen. Siege bringen dabei mehr Punkte, als beispielsweise ein 0:0 oder eine Niederlage. Wenn euer Sieg besonders dominant ausfällt, gibt das nochmal Extra-Punkte.

Das sind Squad Battles: Squad Battles sind ein Modus innerhalb von Ultimate Team. Hier spielt ihr gegen die KI – also nicht gegen reale Gegner, wie etwa in Division Rivals.

