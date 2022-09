In FIFA 23 Ultimate Team steht mit dem OTW-Event (Ones to Watch) die erste große Promo vor der Tür. Alle Infos und Leaks zu den neuen Spezialkarten, kriegt ihr hier.

Wann startet Ones to Watch? Ones to Watch beginnt am selben Datum wie der offizielle Release von FIFA 23 – also am Freitag, dem 30. September 2022. Das Event beginnt um 19:00 Uhr und wenn es wie im Vorjahr läuft, dann erscheint genau eine Woche später das zweite OTW-Team mit weiteren Spezialkarten.

Was ist das OTW-Event überhaupt? Mit dem OTW-Event kommen Ones-to-Watch-Karten ins Spiel. Dabei handelt es sich um spezielle FUT-Karten, die auf den größten Transfers des Fußball-Sommers basieren. So wäre beispielsweise Robert Lewandowki ein Kandidat für eine OTW-Karte, denn der Stürmer wechselte im Sommer vom FC Bayern zu Barcelona.

Das Besondere an diesen Karten ist, dass es sich bei ihnen um dynamische Items handelt. Sie werden jedes Mal besser, wenn der Spieler eine TOTW– oder Man-of-the-Match-Karte bekommt.

Ebenfalls zu erwähnen ist, dass eine OTW-Karte zu den Vorbestellerboni der Ultimate Edition gehört. Es gibt also die Chance, frühzeitig so eine Karte zu bekommen, wenn man vorbestellt hat.

Wir schauen nun darauf, welche Karten bereits bekannt sind und welche euch in dem Event noch erwarten könnten.

OTW-Event in FIFA 23 Ultimate Team – Bekannte Karten und Leaks

Die Karten sind bereits bekannt: In den letzten Tagen hat EA Sports immer mal wieder OTW-Karten auf dem offiziellen FIFA-Twitter-Kanal bestätigt. Zu den bereits bestätigen Karten gehören:

Renato Sanches (PSG)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Tchouameni (Real Madrid)

Bergwijn (Ajax Amsterdam)

Adams (Leeds United)

Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Di Maria (Juventus Turin) – Squad Building Challenge

Es ist allerdings noch nicht bekannt, ob diese OTW-Karten in Team 1 oder 2 erscheinen werden.

Diese Leaks gibt es aktuell: Der mittlerweile recht bekannte FUT-Leaker FUTSherriff (via Twitter) hat Leaks zum ersten OTW-Team veröffentlicht. Wir zeigen euch die vermeintlichen Spieler, weisen aber darauf hin, dass Leaks immer mit Vorsicht zu genießen sind, denn das finale Team könnte am Ende ganz anders aussehen.

Laut FUTSherriff kommen folgende Karten:

MS: Dybala (AS Rom)

ST: Jesus (Arsenal FC)

RF: Antony (Manchester United)

ST: Richarlison (Tottenham Hotspur)

Sobald das finale Team bekannt ist, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

