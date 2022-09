Mit dem Release von FIFA 23 erwartet die Spieler in Ultimate Team direkt das TOTW 2 (Team of the Week). Wir verraten euch, welche Spieler einen Platz im zweiten Team der Woche verdient hätten.

Wann kommt das TOTW 2 in FIFA 23? Das zweite Team of the Week erscheint am Mittwoch, den 28. September um 19:00 Uhr. Damit kommt es vor dem offiziellen FIFA-23-Release der Standard-Edition, aber nach dem Vorabzugriff. Auch über die Web App könnt ihr auf das Team zugreifen.

Das ist das Team of the Week: Jeden Mittwoch ist in FIFA Ultimate Team TOTW-Zeit. In dieses Team kommen Spieler, die in der vergangenen Fußball-Woche mit starken Leistungen überzeugt haben. Diese Spieler erhalten dann verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in FUT verfügbar sind.

Und da die Release-Woche auf eine Länderspielpause fällt, basieren die TOTW-Karten dieses Mal auf den Leistungen der Spieler bei ihren Nationalmannschaften.

Das sind TOTW-Predictions: Bei den TOTW-Predictions stellen wir euch Prognosen zum neuen TOTW aus der FUT-Community vor. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 2 sind. Das finale TOTW könnte ganz anderes aussehen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 2 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Mamardashvili (Valencia)

Verteidiger

IV: Akanji (Manchester City)

IV: Van Dijk (Liverpool FC)

RV: Diogo Dalot (Manchester United)

Mittelfeldspieler

ZOM: Fernandes (Manchester United)

ZM: Fofana (RC Lens)

Stürmer

LF: Perisic (Tottenham Hotspur)

RF: Lozano (Neapel)

RF: Salah (Liverpool FC)

RF: Messi (PSG)

ST: Richarlison (Tottenham Hotspur)

TOTW 2 Ersatzbank:

TH: Monetti (Lanus)

IV: Hendry (Cremonese)

LV: Sosa (VfB Stuttgart)

IV: Bonucci (Juventus Turin)

RAV: Dumfries (Inter Mailand)

LM: Christie (Bournemouth)

RF: Olsen (Club Brügge)

RV: Zubkov (Shakhtar Donetsk)

ST: Dzeko (Inter Mailand)

ST: Giroud (AC Mailand)

ST: Mitrovic (Fulham FC)

ST: Sesko (RB Salzburg)

Richtig starke Kandidaten für das TOTW 2

Diese starken Spieler könnten es schaffen: Bereits das erste TOTW in FIFA 23 konnte mit starken Karten für Son (90), De Bruyne (92), Valverde (86), Immobile (87) und Traoré (85) überzeugen. Im zweiten Team der Woche könnte es genauso weitergehen mit frischen Inform-Karten für die folgenden Spieler:

Lionel Messi: Der Argentinier traf beim 3:0 Erfolg gegen Honduras gleich doppelt und könnte sich damit einen Platz im TOTW 2 gesichert haben. Sollte EA ihn aufstellen, erwartet die FUT-Spieler eine heftige Karte.

Mohamed Salah: Eine ähnlich starke Leistung lieferte Mohamed Salah beim Spiel Ägypten gegen Niger ab. Genau wie Messi schoss Salah 2 Tore und sorgte damit für den 3:0 Endstand. Ein Platz im neuen TOTW wäre also verdient.

Bruno Fernandes: Der offensive Mittelfeldspieler von Manchester United lieferte beim Spiel Portugal gegen Tschechien eine starke Leistung ab und konnte ein Tor sowie eine Vorlage verbuchen. Es bleibt spannend, ob er es in das neue TOTW schafft.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 2? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

