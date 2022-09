FIFA 23: Release startet morgen – Wann kann man spielen?

Der Release der FIFA 23 Standard Edition ist nur noch einen Tag entfernt. Alle Infos zum Start.

Wann ist der FIFA 23 Release? Offiziell startet FIFA 23 am 30. September 2022 – zumindest in der Standard-Version. Zuvor konnte man bereits:

Nun startet aber auch die „normale“ Version des Spiels.

Gibt es einen Preload? Ja, sowohl auf dem PC, als auch auf den Konsolen könnt ihr FIFA 23 bereits runterladen, damit ihr starten könnt, sobald der Release startet.

Release-Uhrzeit für FIFA 23 und Xbox-Trick mit Neuseeland

Wann kann ich FIFA 23 spielen? Die digitale Version der FIFA 23 Standard Edition sollte um 00:00 Ortszeit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag freigeschaltet werden. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr spielen, wenn ihr das Spiel bereits runtergeladen habt.

Was ist der Xbox-Trick? Auf der Xbox gibt es einen beliebten Trick, um den Release-Zeitpunkt ein wenig nach vorne zu ziehen.

Dazu muss man die Xbox einfach auf die Neuseeland-Zeitzone umschalten.

Geht in eure Xbox-Einstellungen

Wählt die Einstellungen zu Sprache und Ort

Ändert dort euren Ort zu „Neuseeland“

Der Start in Neuseeland um 00:00 Uhr entspricht hier 13:00 Uhr. In der Vergangenheit, auch bei der Ultimate Edition, konnte man so auf der Xbox früher in das Spiel einsteigen. Bei der Standard-Edition sollte das also ab dem 29. September, 13:00 Uhr möglich sein.

Auf der PlayStation hingegen bietet sich dieses Vorgehen nicht an, da man einen separaten Account erstellen muss, mit dem man dann auch weiterspielen müsste.

Was steckt in FIFA 23? In FIFA 23 könnt ihr verschiedenste Modi rund um Fußball spielen.

Im Anstoß zockt ihr einfach gegen Freunde oder die KI. Da könnt ihr das neue Gameplay gut ausprobieren.

Da gibt es auch lustige Freundschaftsspiel-Modi wie „Überraschungsball“ oder „Survival“

Im Karrieremodus übernehmt ihr einen Verein eurer Wahl und führt ihn an die Weltspitze. Diesmal könnt ihr auch reale Trainer spielen.

In Volta könnt ihr eine etwas freiere Version von Straßenfußball spielen. Am Wochenende gibt es da auch verrückte Minigames.

Pro Clubs lässt euch 11 gegen 11 online spielen.

Und in Ultimate Team versucht ihr, ein immer stärkeres Team zusammenzubauen und Online-Gegner zu schlagen. Dieses Modus wird über das Jahr immer mit neuen Events begleitet und bietet verschiedene Spielweisen. In Division Rivals könnt ihr euch wöchentliche Belohnungen erspielen. Die Weekend League ist der Ort für die schwierigsten Matches. Im Draft kriegt ihr eine Zufallsauswahl an Spielern. In „FUT Moments“ spielt ihr kurze Situationen nach – das ist ein neuer Modus in FIFA 23. Und die Squad Battles belohnen euch mit Rewards für Spiele gegen die KI.



Was ist noch neu in FIFA 23? Das Gameplay wurde zu FIFA 23 angepasst, „Hypermotion 2“ soll die Anzahl an Animationen verdoppeln. Besonders auffällig ist beispielsweise der neue Powerschuss in FIFA 23:

Eine erste Einschätzung zum Gameplay in FIFA 23 findet ihr hier.

Vor allem Spieler auf dem PC dürften in diesem Jahr einige Neuerungen feststellen, denn die PC-Version hat dieses Jahr auch alle Features bekommen, die es auf den NextGen-Konsolen gibt – im Gegensatz zu den letzten Jahren. Dabei geht es vor allem um Hypermotion und die zahlreichen, neuen Animationen, die das Spielerlebnis realistischer gestalten sollen. Auf den „alten“ Konsolen fehlt das derweil.

Allerdings gab es zum Start der PC-Version Probleme bei FIFA 23.