FIFA 23: Spieler loben neues Gameplay, aber Dribbler müssen zittern

Seitdem die Spieler Zugriff auf FIFA 23 haben, machen die ersten Eindrücke aus der Community ihre Runde. Wir verraten euch, wie das neue Gameplay ankommt.

Wie zu jedem FIFA-Release müssen sich die FIFA-Spieler auch in diesem Jahr erstmal an das neue Gameplay gewöhnen und ihr Spielverhalten anpassen. Es gilt nun herauszufinden, was die neue Meta ist und zu erkennen, welcher Spielstil viele Tore garantiert, Gegentore verhindert und im besten Fall zu zahlreichen Siegen führt.

So ist das Gameplay in FIFA 23: Auf reddit diskutieren die Spieler über das neue Gameplay und darüber, was sich im Vergleich zu FIFA 22 geändert hat. Dabei fallen der Community besonders 3 Aspekte auf:

Die Spielgeschwindigkeit ist viel langsamer geworden. Spieler brauchen nun deutlich länger, um sich über den Platz zu bewegen, was für viele realistischer ist.

Das Dribbling mit dem linken Stick ist schwerfälliger geworden, weshalb man Spieler schlechter in engen Räumen navigieren kann.

Das Passen ist für einige nicht mehr so zuverlässig wie im Vorgänger.

Spieler feiern Geschwindigkeit und haben Probleme mit dem Dribbling

Das sagt die Community zum neuen Gameplay von FIFA 23: Größtenteils ist die FIFA-Community recht angetan vom neuen Gameplay. Man findet viele positive Stimmen, die vor allem das langsamere und damit realistischere Gameplay loben. Doch die meisten Unstimmigkeiten gibt es beim neuen Linker-Stick-Dribbling.

Wir haben ein paar interessante Stimmen aus der Community (via reddit) für euch herausgesucht:

HereComesTheWolfman: „Wenn ich in der Nähe eines Verteidigers versuche mit dem linken Stick zu dribbeln, fühlt sich der Spieler matschig an und ich werde von hinten oder der Seite umgehauen. Und das ist fast nie ein Foul.“

Free_Society_6454t: „Die Spielgeschwindigkeit ist wirklich exzellent. Es ist nicht superschnell und nicht zu langsam. Sie haben es wirklich richtig gemacht.“

No_Map1168: „Das Gameplay wäre wirklich fantastisch, wenn man normal dribblen könnte und man Spieler drehen könnte, ohne dass sie sich wie Trucks anfühlen. Außerdem sind die Pässe ein wenig unzuverlässig.“

C0K3Y5MURF: „Je mehr das Dribbling generft wird, desto mehr werden Skill-Moves gespammt.“

ithinkitsnotworking: „Ich bevorzuge es zu versuchen, ein Tor aufzubauen, anstatt wie in FIFA 22 einfach den Flügel runter zu rasen, einen unmöglichen Trick zu machen und den Ball in den Winkel zu schießen. Ich mag das Passspiel sowie das langsame Gameplay.“

Was sagt ihr zum Gameplay in FIFA 23? Konntet ihr schon ein paar Matches spielen? Verratet uns eure Meinung doch gerne in den Kommentaren!

Eine Gameplay-Neuerung kann aktuell für besonders heftige Tore sorgen: der Powerschuss. Wie dieser funktioniert und was ihr alles wissen müsst, erfahrt ihr hier:

FIFA 23: Neuer Powerschuss sorgt für epische Tore – So funktioniert er