FIFA 23: Walkout erkennen – Achtet auf diese Animationen

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Wenn ihr einen kleinen Einblick in FIFA 23 bekommen möchtet: Hier ist eine erste Einschätzung zum Gameplay in FIFA 23.

Was haltet ihr von den neuen Animationen? Hättet ihr euch wieder längere Pack-Animationen wie in FIFA 21 gewünscht? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls ihr euch das ganze einmal anschauen wollt, könnt ihr euch in dem Video von YouTuber Vizeh (via YouTube ) eine Übersicht der Animationen anschauen:

Doch es gibt stets eine Möglichkeit zu erkennen, ob es sich um einen Walkout handelt, noch bevor der Spieler auf dem Bildschirm erscheint. So haben in FIFA 22 beispielsweise die Flammen rund um die Bühne gezeigt, dass eine wirklich starke Karte im Pack ist.

Insert

You are going to send email to