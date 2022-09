FIFA 23: Twitch-Streamer Trymacs distanziert sich von Lootboxen nach ZDF-Kritik, ballert 2 Wochen später 9.300 € rein

Das ZDF Magazin Royale hat in einer Sendung am 16.9. die Lootboxen in FIFA kritisiert und herausgestellt, dass deutsche Twitch-Streamer die noch bewerben. Der Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler sah sich mit dieser Kritik nicht gemeint: Er bewerbe ja keine Lootboxen. Jetzt ist er aber wieder ganz im FIFA-Wahn. Er hat bereits 9.300 € in FIFA 23 gesteckt und eines der wertvollsten FUT-Teams des Planeten zusammengekauft. Für Trymacs ist das aber kein Widerspruch.

Was war die Kritik an deutschen Twitch-Streamern?

Jan Böhmermann kritisierte in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ das Modell Lootboxen, speziell an der Sport-Reihe FIFA.

Er sprach darüber, dass FIFA dieselben Methoden wie Glücksspiel verwendet: Die Mechaniken dahinter süchtig machen und schon Leute in den Ruin getrieben habe.

Twitch-Streamer wurden dafür kritisiert, dieses Verhalten auch noch in ihren Streams zu bewerben. Dabei wurde auch ein Clip gezeigt, wie Trymacs jubelnd eine Karte auspackt (via twitch).

An den Lootboxen bei FIFA hängt tatsächlich auch ein Fußballspiel dran:

Trymacs bejubelte Kritik an Lootboxen in FIFA, sah sich selbst nicht gemeint

Wie reagierte Trymacs auf diese Kritik? Einer der größten deutschen Streamer zu FIFA ist Trymacs, der bekannt dafür ist, viel Geld in Spiele zu stecken.

Trymacs stimmte der Kritik völlig zu, nannte FIFA ein „Kinder-Casino“ und freute sich richtig, dass es mal wer „EA“ so richtig gibt: Trymacs feixte, wie gut es sei, dass 2 Wochen vor dem Release von FIFA jetzt so eine Breitseite im Mainstream kommt.

Trymacs schaut dabei zu, wie Böhmermann gegen FIFA 22 und Twitch-Streamer wie ihn wettert: „Er meint doch nicht mich!“

Er selbst wünschte sich, dass die Lootboxen in Deutschland ganz verboten werden und sah sich von der Kritik ausgenommen: Er werbe ja nicht für FIFA, verkaufe keine Guthaben-Kartne, sei da absolut mit sich im Reinen. Er warne auch immer davor, so viel Geld in FIFA zu stecken.

Ohnehin sei FIFA eines der schlimmsten Spiele überhaupt..

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

„Ich bin der Beste aller Zeiten – für nur 9.300 €“

Wie ist es jetzt zum Release? Trymacs ist total im FIFA-Fieber. Er hat bereits über 9.000 € in Lootboxen gesteckt.

Wie aus der Vereinswert-Statistik von FIFA 23 hervorgeht, hat sich Trymacs weltweit das aktuell fünft-wertvollste Team an Spielern in FUT zusammengekauft und erhandelt.

In einem Clip auf Twitch sagt er, er habe bereits 9.300 € in Lootboxen gesteckt und scheint stolz zu sein, noch unter den 10.000 € zu bleiben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

In einem YouTube-Clip erklärt er, dass er zwar kein Glück mit den Packs hat, aber dass es auf dem Transfermarkt sehr gut für ihn läuft (via youtube).

Was ist das Problem? Solche Highlight-Clips zeigen, wie spannend es ist, Geld in ein Spiel zu investieren, am „Glücksrad“ zu drehen und auf ein gutes Resultat zu hoffen.

So wie Trymacs über Icon Garrincha freuen sich auch Glücksspieler, wenn sie den Jackpot geknackt haben.

Solche Clips und Streams können dazu führen, dass Zuschauer dem Streamer nacheifern wollen und dann ebenfalls Geld in die Glücksspiel-Mechanik investieren: Ausgaben, die sie sich aber im Gegensatz zum Streamer, nicht leisten können.

Das kann wiederum in die Spiel-Sucht führen. Genau das, was Böhmermann kritisiert hat.

Jan Böhmermann parodierte Streamer wie MontanaBlack.

„Der meint doch nicht mich“

Wie rechtfertigt Trymacs das? Für Trymacs scheint das kein Widerspruch zu sein. Er folgt der Logik von MontanaBlack: Streamer machen Content und die Zuschauer wissen schon, dass die Streamer „mehr Geld als sie haben“. Sie sollten sich daher kein Vorbild an den Streamern nehme. Letztlich sei ja jeder für sich selbst verantwortlich.

Zudem warne Trymacs auch immer davor, exzessiv Geld auszugeben. So erklärte er, die Zuschauer könnten ja an ihm sehen, dass es in Spielen wie Hay Day gar nichts bringe, „hart reinzucashen“ – dadurch mache man sich den Spielspaß nur kaputt.

Bei FIFA scheint er auch ein reines Gewissen zu haben:

Einerseits profitiert er nicht davon, dass seine Zuschauer Geld in FIFA stecken, indem er Guthaben-Karten verkauft. Er sagt sogar, „EA hasse ihn“, weil er immer wieder offen sage, wie schlimm das System ist

und er verzichtet auf Casino-Streams, die wären noch schlimmer und würden Zuschauer in den Selbstmord treiben

So richtig scheinen hier aber das, was er sagt, und das, was er tut und vorlebt, nicht zusammenzupassen. Schon während seiner Reaktion auf das ZDF Magazin Royale, als Trymacs sagte „Der meint doch nicht mich“, erklärten ihm seine Zuschauer im Chat: „Doch, der meint genau dich.“

MontanaBlack zur Kritik an Twitch-Streamern durch ZDF Magazin Royale: „Jeder ist selbst für sich verantwortlich“