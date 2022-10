FIFA 23: 7 starke Karten unter 50.000 Münzen für euer Ultimate Team

Ashes of Creation: Das Wichtigste zu dem MMORPG in 49 Sekunden

Welche Spieler nutzt ihr in euren Teams? Habt ihr einen Geheimtipp? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

Das macht Valverde aus: Federico Valverde ist ein zentraler Mittelfeldspieler, so wie man ihn sich wünscht. Er ist sehr schnell, hat starkes Dribbling und kann mit seinen tollen Pass-Werten jeden Ball an seine Mitspieler bringen.

So sind die Schuss-Werte absolut herausragend und in Kombination mit seinen starken Pass- und verbesserten Dribbling-Stats ist diese Karte ein richtig starker ZOM, der viele Tore vorbereiten und selbst erzielen sollte.

Benutzt man dann den Shadow-Chemistry-Stil, wird Saliba richtig schnell, was in Verbindung mit dem Lengthy-Laufstil ein riesiger Vorteil ist.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste findet ihr ausschließlich Spieler, die maximal 50.000 Coins kosten.

