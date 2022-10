FIFA 23: 7 spannende Spieler unter 10.000 Münzen für euer Team

Lediglich sein Dribbling wird kritisiert – allerdings ist Dribbling in FIFA 23 bisher generell noch nicht so einfach.

Nur in der Defensive ist Lemar nicht so gut aufgestellt, plant ihn also nicht als Abräumer ein. Dennoch: Für Starter-Teams eine spannende, günstige Option.

Er gehört zu den Spielern, die den „Lenghty“-Sprint-Typ haben : Er läuft nicht so explosiv schnell los, kann aber hinten raus schnelle Spieler einholen. Und ist Araujo in Position, kann er mit starken Defensiv- und Physis-Werten glänzen.

Das macht Werner aus: Der Angreifer ist zurück in der Bundesliga und eignet sich perfekt als Sturmspitze für Starter-Teams. Werner hat das nötige Tempo und starke Abschluss-Werte, um eurem Team die nötigen Tore für die ersten Aufstiege in Division Rivals zu geben.

Das macht Traoré aus: Traoré ist ein FIFA-Klassiker, der vor allem mit einem Wert punktet: Tempo ohne Ende. Sucht ihr in erster Linie nach schnellen Spielern, ist Adama Traoré wohl die offensichtliche Wahl. Außerdem bietet er als Spanier in der Premier League eine gute Option für Hybrid-Teams mit LaLiga.

Als Positionen hat Sané LM und LF zu bieten, er kann in der Startaufstellung also nur auf links gestellt werden, um Chemie zu bekommen. Im Spiel kann sich aber auch ein Positionswechsel auf ZOM lohnen – denn dort kann Sané als dribbelstarker Vorbereiter und Torschütze agieren, der Verteidiger mit schnellen Bewegungen umkurvt.

Das macht Sané aus: Beim Offensivspieler des FC Bayern kritisieren einige Spieler, dass er in diesem Jahr möglicherweise etwas zu langsam geraten ist. Dennoch: Als starker Dribbler kann Sané vor allem in Bundesliga-Teams eine gefährliche Offensiv-Option darstellen.

Bedenkt dabei: Diese Liste ist nicht vollständig, es gibt noch jede Menge andere interessante Karten in Ultimate Team. Wenn ihr auch ein paar Spieler-Tipps für uns habt – schreibt sie in die Kommentare!

Solche Spieler können sich lohnen, wenn ihr eure ersten Mannschaften in Ultimate Team verbessern möchtet, ohne allzu viele Münzen auszugeben. Wenn ihr erstmal Münzen in FUT verdienen wollt, findet ihr hier Trading-Tipps für FIFA 23.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste haben wir Spieler zusammengetragen, die mit guten Werten auf ihren Karten überzeugen können, aber noch nicht über 10.000 Münzen gestiegen sind.

