FIFA 23: Beste Torwart-Talente – TW mit Potenzial für den Karrieremodus

Ihr seid eher in Ultimate Team als im Karrieremodus unterwegs? Dann findet ihr hier T rading-Tipps um in FUT Münzen zu verdienen , damit ihr ein starkes Team aufbauen könnt.

Was ist das für eine Liste? Hier findet ihr eine weitere Liste mit Torhütern unter 23 Jahren, die aber maximal einen Marktwert von 10 Millionen haben. Die fangen teilweise bei niedrigen Gesamtwerten an, können aber schnell aufsteigen und euch einen Gewinn bringen.

Der Vorteil bei jungen Keepern ist, dass sie in der Regel noch nicht sehr teuer sind – bis auf ein paar Ausnahmen. Nach wenigen Jahren können sie aber schon richtig viel Geld kosten (oder bringen, wenn ihr sie verkauft). Deshalb lohnt es sich, früh in der Karriere ein starkes TW-Talent zu verpflichten.

Wenn ihr hier eines der besten Talente früh in der Karriere verpflichtet, kann sich der Keeper über Jahre entwickeln und so zu einem entscheidenden Teil eurer Mannschaft werden. Da ein Torhüter eigentlich jedes Spiel spielt, sollte die Entwicklung recht schnell voranschreiten.

