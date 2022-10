FIFA 23: Rulebreakers Team 1 ist live – Bringt starke Karten für Ronaldo, Piqué & Dzeko

In FIFA 23 ist das Rulebreakers-Event gestartet. Wir zeigen euch, was in dem Event steckt und welche neuen Spezialkarten es gibt.

Wann startet Rulebreakers? Das neue FUT-Event ist am Freitag, den 14. Oktober um 19:00 Uhr, gestartet. Es hat damit das RTTK-Event abgelöst, bei dem dynamische Karten mit Bezug zum realen Fußball veröffentlicht wurden.

Was sind Rulebreakers-Karten eigentlich? Die „Rulebreakers“ kennen wir schon aus FIFA 21 und FIFA 22. Das Motto des Events sind neue Spezialkarten, deren Werte gewissermaßen neu gewürfelt werden. So ist es nicht ungewöhnlich, dass manche Karten Downgrades in bestimmten Bereichen einstecken, nur um bei anderen Werten viel stärker zu werden.

So gab es im letzten Jahr beispielsweise eine Haaland-Karte, die einen etwas schwächeren Schuss hatte, dafür jedoch Boosts auf Pace, Dribbling, Passen sowie Physis bekam.

Welche verrückten Änderungen es dieses Mal gibt, zeigen wir euch hier.

Rulebreakers Team 1 – Mit Ronaldo, Pique, Dzeko und Bonucci

Das ist das Rulebreakers Team 1: Im ersten Rulebreakers-Team sind ein paar richtig starke Karten zu finden. So kriegt Cristiano Ronaldo eine neue Karte, die beim Schuss minimal abbaut (-3 Punkte), jedoch in allen anderen Bereichen geboostet wird. Besonders stark wird der Dribbling-Wert angehoben, von 85 auf 90.

Doch auch die Karten von Piqué (89) und Dzeko (88) können sich sehen lassen, denn beide Spieler kriegen mit dem Rulebreakers-Event richtig schnelle Varianten spendiert.

Außerdem gibt es weitere tolle Karten für Phillips (87), Bonucci (87), Fekir (87), Zaha (86), Godfrey (84) und Aurelio Buta. Richtig günstig dürften die Karten aufgrund ihrer starken Werte, allerdings nicht werden.

Das komplette Rulebreakers Team 1:

ST: Ronaldo (91)

IV: Pique (89)

ST: Dzeko (88)

ZDM: Phillips (87)

IV: Bonucci (87)

ZOM: Fekir (87)

LF: Zaha (86)

RV: Jesus Navas (86)

IV: Godfrey (84)

ZM: Herrera (84)

LAV: Frankowski (83)

RM: Aurelio Buta (82)

Was sagt ihr zu den neuen Rulebreakers-Karten? Werdet ihr euch eine zulegen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

