In FIFA 22 startet am Freitag, den 28. Oktober, das Event “Rulebreakers”. Wir zeigen euch, was in dem Event steckt und was für Karten-Typen ihr erwarten könnt.

Wann startet Rulebreakers? Das Rulebreakers-Event in Ultimate Team startet wie gewohnt um 19:00 Uhr am Freitagabend. Das zeigt ein neuer Ladebildschirm in FUT, der auf das neue Event hinweist.

Es folgt damit auf das RTTK-Event, in dem dynamische Karten mit Bezug zum realen Fußball veröffentlicht wurden.

Beim Rulebreakers-Event könnt ihr aber eher mit Spielern rechnen, die im Grunde das Gegenteil eines realen Bezugs zum Fußball haben. Was das für Karten sind, zeigen wir euch hier.

Was für Karten bringt das Rulebreakers-Event?

Das sind Rulebreakers-Karten: Die “Rulebreakers” kennen wir schon aus FIFA 21. Dort handelte es sich um Spieler, die “ihren alten Spielstil zurücklassen” – und zwar, indem sie gewissermaßen neu gewürfelte Werte bekommen.

Ein solches Beispiel war Harry Kane. Der Engländer ist normalerweise für seinen starken Abschluss bekannt, nicht für sein Tempo. Doch seine Rulebreakers-Karte bekam dann einfach mal eine 91 auf die Geschwindigkeit, was ihn effektiv zu einer anderen Art von Spieler machte.

So sah Kanes Rulebreakers-Karte in FIFA 21 aus

Ein anderes Beispiel war der damals noch bei Bayern spielende Douglas Costa, der einen ordentlichen Boost auf seine Schüsse bekam, im Austausch für etwas weniger Geschwindigkeit. Damit wurde der trickreiche Brasilianer plötzlich richtig abschlussstark.

Rulebreakers bringt also einzigartige Karten, die Spieler in ganz andere Typen verwandeln können. Wer dieses Jahr dabei ist, dürfte sich zum Event-Start zeigen. Allerdings gab es im letzten Jahr einen dicken Server-Crash zum Rulebreakers-Start.

Wieder kein Ultimate Scream?

Da nun das Rulebreakers-Event angekündigt wurde, ist davon auszugehen, dass auch in diesem Jahr kein Ultimate-Scream-Event stattfinden wird. Das war bis letztes Jahr eigentlich das typische Halloween-Event in FIFA, wurde dann aber durch Rulebreakers ersetzt.

Es gibt ein paar Halloween-Cosmetics im Shop und in den Zielen von Ultimate Team. Möglich, dass dies die einzigen Halloween-Inhalte bleiben – schließlich findet das Grusel-Fest bereits am Wochenende statt.

Außerdem steht am Wochenende wie immer die Weekend League in FIFA 22 an. Dort kann es sich lohnen, ab und zu ein paar Freistöße im gegnerischen Kasten zu versenken – Tipps zu Freistößen in FIFA 22 findet ihr hier.