FIFA 22: Die 4 besten Bundesliga-Teams für eure Münzen

Ihr wollt ein Bundesliga-Team in FIFA 22 Ultimate Team bauen? Hier zeigen wir euch lohnende Teams für unterschiedliche Münz-Budgets.

Darum lohnt es sich jetzt, Teams zu bauen: In FIFA 22 steht der Transfermarkt in Ultimate Team ungewöhnlich niedrig. Karten, die in früheren Ablegern der Reihe merklich teurer gewesen wäre, gibt es teilweise schon für sehr wenig Münzen.

Ein Beispiel ist Robert Lewandowski, der rein von der Wertung her die zweithöchste Goldkarte in FIFA 22 hat. Der Angreifer kostet gerade mal ca. 35.000 Münzen. Ein echtes Schnäppchen für eine 92er-Karte.

Solche Beispiele findet man jede Menge. Deshalb kann es sich nun lohnen, einmal umfassender zu schauen, welche Karten sich für das eigene Team gut eignen.

Hier findet ihr ein wenig Inspiration, falls ihr mit Bundesliga-Spielern in Ultimate Team spielen möchtet. Wir zeigen euch Teams für kleine, mittlere und große Budgets.

Die Teams wurden mit dem Squad Builder der Seite futbin zusammengestellt (via futbin).

Bestes Bundesliga-Team in FUT für wenig Münzen

Dieses Team kostet etwa 30.000 Münzen

Was ist das für ein Team? In diesem Team haben wir uns auf Spieler konzentriert, von denen keiner die 10.000-Münzen-Marke sprengt – die meisten liegen sogar deutlich darunter.

Die teuerste Karte mit knapp über 6.000 Münzen ist Wolfsburg-Keeper Casteels, der dafür aber auch eine 86er-Wertung mitbringt. Wollt ihr den Preis des Teams ein wenig drücken, könnt ihr aber auch problemlos andere Keeper verwenden, die etwas ünstiger sind.

Ansonsten bietet das Team eine gesunde Mischung aus Tempo (Malen, Sané, Diaby), Ballkontrolle (Reus, Sabitzer) und Defensivstärke (Can, Lacroix, Upamecano). Mit Roussillon und Mbabu habt ihr darüber hinaus zwei schnelle Außenverteidiger.

Insgesamt kostet euch diese Mannschaft ungefähr 30.000 Münzen. Alternativen, mit denen ihr das Team umbauen könntet, sind:

Mukiele (RV)

Gnabry (RM)

Müller (ZOM)

Bundesliga-Team in FUT für ein mittleres Budget

Dieses Team kostet etwa 94.000 Münzen

Was ist das für ein Team? Im zweiten Team haben wir versucht, einige Positionen mit besseren Spielern zu upgraden, ohne den Preisrahmen von 100.000 Münzen insgesamt zu sprengen. Deshalb bleiben auch einige Spieler aufgrund fehlender, stärkerer Optionen innerhalb dieses Budgets im Team erhalten.

Neu dabei ist Erling Haaland, der aktuell etwa 13.500 Münzen kostet und als einer der beliebtesten Stürmer in FIFA 22 überzeugen kann.

Die teuerste Karte im Team ist Alphonso Davies mit 25.500 Münzen, der diesen Preis mit seinem extrem hohen Tempo und tollem Dribbling als offensiver Linksverteidiger durchaus wert ist. Wir haben in dieser Variante außerdem Müller und Gnabry aufgestellt – allerdings kann man hier auch weiter auf Reus und Sané setzen.

In der Innenverteidigung haben wir die Inform-Karte von Gvardiol für ca. 10.000 Münzen gewählt. Gvardiol bietet eine gute Kombo aus Tempo, Defensive und Physis. Rechtsaußen bleibt Mbabu aufgrund fehlender besserer Alternativen im Team.

Starkes Bundesliga-Team in FUT für ein großes Budget

Dieses Team kostet etwa 250.000 Münzen

Was ist das für ein Team? In diesem Team stehen Spieler, die im einzelnen schon eine Menge Münzen kosten können. Dennoch haben wir Spieler ausgeklammert, die Preise im sechsstelligen Bereich verlangen – so kommen wir auf einen Gesamtpreis von ca. 250.000 Münzen. Wie ihr an Münzen kommt, zeigt euch der Trading-Guide zu FIFA 22.

Ein wichtiger Neuzugang ist hier Robert Lewandowski, der zwar nicht allzu viel Tempo hat, aber mit Schuss und Dribbling punktet.

Dahinter könnt ihr mit Nkunkus TOTW-Karte einen sehr ausgeglichenen Zehner bekommen, der von den defensivstarken Zakaria und Kimmich gestützt wird. Außen kann man Gnabry auf die Inform-Karte upgraden – das ist aber auch nicht unbedingt nötig, wenn man sich die Münzen sparen will.

In der IV kommt Tapsoba hinzu, dessen RTTK-Karte auch noch Chancen auf Upgrades hat. Im Kasten steht derweil Manuel Neuer, der höchstbewertete Torhüter der Bundesliga.

Das teuerste Bundesliga-Team in FUT für Reiche

Dieses Team kostet etwa 1.500.000 Münzen

Was ist das für ein Team? Ihr habt Münzen ohne Ende und braucht euch keine Gedanken um Budgets zu machen? Dann findet ihr hier das aktuell wohl teuerste Bundesliga-Team (ohne Ikonen).

Dort könnt ihr die Super-Karte von Goretzka einbauen, die mit 80.000 Münzen aber nicht mal die teuerste Karte in dieser Truppe ist. Dieser Titel fällt mir über 400.000 Münzen der RTTK-Karte von Marco Reus zu, die auch noch Upgrades bekommen kann. Ebenfalls Upgrade-Optionen haben Upamecano als OTW sowie Sané und Mukiele (RTTK), die dementsprechend auch teurer ausfallen.

Darüber hinaus könnt ihr mit Kohler und Gomez zwei Hero-Karten aufstellen, die beide zwischen 80.000 und 90.000 Münzen kosten- Ergänzt wird das ganze um die TOTW-Karte von Kimmich sowie Coman, Davies und Neuer, die wir schon aus den vorherigen Teams kennen.

Insgesamt liegt der Kostenpunkt dieses Teams bei ca. 1.500.000 Münzen. Ob sich das aber wirklich lohnt, ist eher fraglich. Schließlich gibt es zahlreiche günstige Karten, die ebenfalls tolle Werte aufweisen. Ein paar davon findet ihr hier: 7 starke Spieler in FUT unter 50.000 Münzen.