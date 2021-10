FIFA 22: Neues Adidas-Event startet im November mit spannenden 99er-Karten

EA hat das neue Adidas-Event für FIFA 22 Ultimate Team vorgestellt, welches die Werte ausgewählter Spieler auf 99er boosten wird. Hier zeigen wir euch, was wir bereits über die neue Promo wissen.

In einem Live-Stream (via twitch) hat EA eine neue Adidas-Promo angekündigt, die eine neue Art von Spezialkarten ins Spiel bringen wird. Das Motto lautet: „Don’t Stop Till You’re 99“ – also „Hör nicht auf, bis du auf 99 bist“.

Bestimmte Spieler, die bei Adidas unter Vertrag stehen, sollen hier 99er Upgrades einzelner Stats erhalten.

So soll die Promo funktionieren: Im Laufe der Saison sollen verschiedene Spezialkarten erscheinen, bei denen jeweils ein Wert auf 99 geboostet wird. Allerdings soll das ein Prozess sein und die Karten sollen nicht direkt den 99er Stat aufweisen.

Wie lange es jedoch dauern wird, bis der ausgewählte Stat auf die vollen 99 geboostet ist, hat EA bisher nicht erklärt. Ebenfalls wissen wir noch nicht, ob die Karten in Packs verfügbar sein werden oder ob man sie durch SBCs oder Aufgaben freischalten kann.

Wann startet die Promo? Die Promo startet am 21. November mit einer Spezialkarte für Dortmunds Giovanni Reyna. Es ist auch schon bekannt, dass der offensive Mittelfeldspieler ein 99er Pace-Upgrade erhalten wird.

Welche Spieler erhalten diese Boosts? Bisher ist nur Giovanni Reyna offiziell angekündigt. Wenn man sich das Werbevideo zur neuen Promo allerdings etwas genauer anschaut, dann tauchen dort verschiedene Fußball-Stars auf in Verbindung mit der Zahl 99 auf.

Darunter:

Jude Bellingham

Ciro Immobile

João Félix

Timo Werner

Was sagt ihr zu dem neuen Event? Würdet ihr euch so eine Karte holen? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

