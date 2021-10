FIFA 22: 7 Karten dominieren gerade FUT – Das macht sie so stark

In FIFA 22 Ultimate Team begegnet man einigen Karten immer wieder. Wir zeigen euch die aktuell beliebtesten Spieler in FUT und was sie so besonders macht.

Was ist das für eine Liste? Auf der beliebten FUT-Seite “futbin” werden Daten zur sogenannten “Players Game Performance” gesammelt (kurz PGP). Diese Daten zeigen uns die Spielanzahl der Karten, die Tore pro Spiel und weitere interessante Informationen.

Dabei sammelt futbin die Daten der Karten, die auf dem FUT-Transfermarkt zu finden sind. Untauschbare Karten, wie Aufgaben- oder SBC-Spieler, können also nicht beurteilt werden.

Dennoch bieten die Zahlen eine interessante Übersicht darüber, welche Karten am meisten in Ultimate Team gespielt werden. Hier stellen wir euch die 7 beliebtesten Karten genauer vor (Stand: 19. Oktober 2021).

1. Ousmane Dembélé

Mit sagenhaften 1.908.856 Spielen ist Ousmane Dembélé der aktuell beliebteste Spieler in FIFA 22 Ultimate Team. Der französische Flügelspieler kommt dabei auf eine Tor-Rate von 0,62, was zeigt, dass Dembélé wohl eher für Vorlagen zuständig ist.

Das macht die Karte so beliebt: Wollt ihr euch Dembélé ins Team holen, dann müsst ihr aktuell ca. 64.000 Münzen ausgeben. Im Gegenzug erhaltet ihr einen blitzschnellen Flügelstürmer, der mit seinen sehr guten Dribbling-Werten überzeugen kann.

Doch der Franzose dürfte vor allem aufgrund der seltenen Kombination von 5 Sternen bei den Skill Moves sowie 5 Sternen beim schwachen Fuß so beliebt sein. Dadurch könnt ihr jeden Trick in voller Geschwindigkeit ausführen und aus jeder Lage den Ball auf das Tor oder zum Mitspieler bringen.

2. Marcus Rashford

Aktuell kann die Gold-Karte von Rashford 1.833.036 Spiele mit einer Tor-Rate von 0,86 in FUT 22 aufweisen, womit er auf Platz 2 landet.

Das macht die Karte so beliebt: Mit Rashford erhält man einen starken Angreifer mit sehr hoher Geschwindigkeit sowie starken Schuss- und Dribbling-Werten. Besonders die 5-Sterne-Skills in Kombination mit dem Flair-Trait machen den schnellen Engländer so beliebt.

Am häufigsten nutzen die FUT-Spieler Rashford mit dem Engine-Chemistry-Style, der seine Pass- und Dribbling-Stats nochmal ordentlich anhebt. Sein Preis liegt aktuell bei ca. 78.000 Münzen.

3. Theo Hernández

1.789.383 Spiele kann die Gold-Karte von Theo Hernandez bisher in FUT 22 verzeichnen, was ihn auf Platz 3 der meist gespielten Spieler bringt.

Das macht die Karte so beliebt: Theo Hernandez dürfte wohl der beste Linksverteidiger in der Serie A sein, doch der Franzose ist wegen seiner Nationalität zusätzlich für Hybrid-Teams sehr interessant. Ihn zeichnen vor allem die enorme Geschwindigkeit sowie stabile Werte in allen weiteren Bereichen aus. Er ist ein starker Linksverteidiger, der auch offensiv für Akzente sorgen kann.

Setzt man dann noch noch Anchor-Chemistry-Style ein, bekommt man einen der besten Verteidiger im Spiel.

4. Vinícius Júnior

Die erste Inform-Karte von Vinicius Junior hat bereits unfassbare 1.785.307 Spiele erreicht, was bei einem Preis von ca. 331.000 Münzen eine ungewöhnlich hohe Zahl ist. Pro Spiel erzielt die Inform-Karte durchschnittlich 0,79 Tore.

Das macht die Karte so beliebt: Vinicius Junior ist auf dem linken Flügel zu Hause und besticht dort mit einer extremen 96er Geschwindigkeit und 5-Sterne-Skill-Moves. Gibt man ihm dann noch den Deadeye-Chemistry-Style, dann werden aus mittelmäßigen Schuss-Werten richtig starke Schuss-Werte, die mit 4 Sternen beim schwachen Fuß abgerundet werden.

5. Heung Min Son

Son ist seit vielen Jahren eine beliebte Karte in FUT, was sich in FIFA 22 nicht geändert hat. Stolze 1.780.850 Spiele kann der ehemalige Hamburger bereits vorweisen, mit einer Tor-Rate von starken 1,09.

Das macht die Karte so beliebt: Wenn man sich die Karte von Son anschaut, dann braucht man nicht lange überlegen, warum sie bei vielen Spielern so beliebt ist. Son hat Top-Werte in allen wichtigen Bereichen: Er ist sehr schnell, hat richtig starke Schuss-Stats und bietet starke Dribbling- und Pass-Werte. Doch besonders interessant dürften die 5-Sterne beim schwachen Fuß sein, mit denen man Tore aus jeder Lage machen kann.

Das einzige Problem: Son ist nicht gerade günstig und kostet aktuell etwa 306.000 Coins.

6. Paul Pogba

Paul Pogba ist in FIFA 22 etwas stärker als noch im Vorjahr, was auch bei den gespielten Spielen zu sehen ist. Diese liegen aktuell bei 1.769.859 Spielen.

Das macht die Karte so beliebt: Paul Pogba ist ein dribbelstarker Mittelfeldspieler mit ordentlicher Physis, herausragenden Pass-Werten und starken Schüssen. Eine Kombination, die es in FIFA nicht allzu häufig gibt.

Dazu bietet der Franzose 5-Sterne-Skill-Moves und 4 Sternen auf den schwachen Fuß. Nutzt man dann noch den Shadow-Chemistry-Style, erhält man einen schnellen Box-to-Box-Spieler mit Werten über 80 in jedem Bereich.

Er kostet aktuell knapp unter 100.000 Coins.

7. Bruno Fernandes

Der portugiesische Spieler von Manchester United kommt aktuell bereits auf 1.645.459 Spiele in FUT 22, was ihn auf den 7. Platz bringt.

Das macht die Karte so beliebt: In diesem Jahr hat Bruno Fernandes eine richtig starke FUT-Karte erhalten, die vor allem beim Schuss, Passen und Dribbling überzeugen kann. Er ist eine starke Option für das offensive Mittelfeld und kostet mit 75.000 Münzen kein Vermögen.

Nutzt man den Shadow-Chemistry-Style, kann Fernandes auch noch in der Defensive behilflich sein und durch starke Defensiv-Stats gegnerische Spieler aufhalten.

Auf den weiteren Plätzen befinden sich die folgenden Spieler:

Kevin De Bruyne

Alphonso Davies

Erling Haaland

Ferland Mendy

Achraf Hakimi

Phil Foden

Sadio Mané

Was sagt ihr zu den beliebtesten Karten in FUT 22? Sind sie euch schon oft begegnet? Wenn ihr selbst auf der Suche nach starken Karten seid, dann haben wir ein paar überraschend günstige Spieler für euch:

