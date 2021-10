FIFA 22: Road to the Knockouts Team 2 startet morgen – Alle Infos

FIFA 22 bringt morgen, am 22. Oktober, das zweite Team im “Road to the Knockouts”-Event. Wir fassen alle Infos zu den RTTK-Karten zusammen.

Wann startet das Event? Wie gewohnt wird auch der zweite Teil des RTTK-Events am Freitagabend, um 19:00 Uhr starten. Um diese Zeit wird das aktuelle Road-to-the-Knockouts-Team 1 in den Packs ersetzt werden.

Die aktuellen RTTK-Wochenziele mit Mittelfeldspieler André werden derweil noch nicht ersetzt, sondern sind noch einige Tage über den Start des zweiten Teils verfügbar. Hier habt ihr also noch Zeit, die Aufgaben abzuschließen, wenn ihr euch die Karte noch sichern möchtet.

Denkbar allerdings, dass die Ziele um weitere Event-Inhalte erweitert werden, sobald der zweite Teil startet.

RTTK-Team 2 – Was sind das für Karten?

Das bringen die Karten: Das Spezielle an den RTTK-Karten ist, dass es sich um dynamische Spieler-Items handelt. Das bedeutet: Abhängig von Ereignissen im realen Fußball können die Karten ein Upgrade erhalten. Das kennt man in Sachen Champions League und Europa League schon von den “Road to the Finals”-Karten aus den letzten Jahren.

Die “Road to the Knockouts” haben aber einen eigenen Upgrade-Weg. Insgesamt sind 2 Upgrades für die Karten möglich.

Das erste Upgrade gibt es für 3 Siege in den kommenden 4 Gruppenspielen der Mannschaft des Spielers in seinem jeweiligen Wettbewerb.

Das zweite Upgrade gibt es für das Weiterkommen in die K.O.-Phase.

Wichtig: Der Spieler muss dabei gar nicht selber auf dem Platz stehen. Entscheidend ist das Ergebnis des Teams.

Welche Karten stehen in Team 2? Bislang ist noch offen, was für Karten in Team 2 stehen werden. Sicher ist, dass es sich um Spieler aus Teams handeln muss, die in der Champions League, Europa League oder Conference League antreten.

RTTK Team 2 Predictions: In der FIFA-Community gibt es schon zahlreiche Rätselratereien und Vorhersagen, welche Spieler in Team 2 des Events stehen könnten. Auch YouTuber KieronSSF hat eine Predicition abgegeben (via YouTube). Er hat sich dabei vor allem auf Karten konzentriert, deren Verein noch keine RTTK-Karte bekommen hat:

Ferran Torres oder Ruben Dias (ManCity)

Koke oder Lemar (Atlético Madrid)

Havertz oder Rüdiger (Chelsea)

Can oder Reus (Dortmund)

Lacroix oder Baku (Wolfsburg)

Montiel (Sevilla)

Gosens (Atalanta)

De Gea (Manchester United)

Rafa (Benfica)

De Jong (Barcelona)

Aouar (Lyon)

Mário Rui (Napoli)

Gelson Martins (Monaco)

Bruma (PSV)

Diaby (Leverkusen)

Castagne oder Daka (Leicester)

Mkhitaryan (AS Rom)

Sinisterra (Feyenoord)

Hierbei handelt es sich allerdings nur um eine Prediction. Wie das Team tatsächlich aussieht, wird sich erst am Freitagabend zeigen. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden!

Ebenfalls am Freitag startet auch die nächste Weekend League in FIFA 22.