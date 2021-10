FIFA 22: Warum Spieler diese Woche die wichtige Weekend League schwänzen

Die Weekend League ist der wohl wichtigste FUT-Wettbewerb in FIFA 22. Doch diese Woche scheinen einige Spieler aussetzen zu wollen. Was ist da los?

In FIFA 22 können Spieler jede Woche in der Weekend League starke Belohnungen bekommen. Der Weg dorthin ist mit der neuen Qualifikation allerdings recht steinig. Man muss eine Reihe von Matches gewinnen, um zur Weekend League zugelassen zu werden – und wenn man das nicht packt, muss man sich sogar für die Qualifikation erneut qualifizieren.

Es ist also nicht unbedingt einfach, in die Weekend League zu kommen. Und selbst, wenn der Wettbewerb am Wochenende selbst etwas entspannter geworden ist, als früher: Eine Weekend League kostet Zeit und Nerven.

Dementsprechend sollten sich die Belohnungen für das Wochenende also lohnen. Zu diesen Rewards gehören unter anderem auch Spezialkarten aus dem aktuellen TOTW. Doch genau mit denen sind einige Spieler gerade unzufrieden.

Kritik am TOTW 5 in FIFA 22: „Zieht die Spannung aus der Weekend League“

Was ist beim TOTW los? Im neuen TOTW 5 sind zwar ein paar interessante Bundesliga-Spieler dabei, doch so ein richtiger Kracher fehlt. Die höchste Karte hat Szczesny mit einer 88 bekommen – und der ist Torhüter. Auf dem Feld ist wohl Firmino mit einer 86 der beste Spieler.

Im FIFA-Subreddit kam das TOTW nicht gut an: Dort kommentieren zahlreiche Spieler, dass man sich ein besseres TOTW gewünscht habe (via reddit). Unter anderem wird auch der „Feature-Spieler“ kritisiert: Dabei handelt es sich um einen eigentlich schwächeren Spieler, der zum TOTW nochmal ein Extra-Upgrade bekommt.

In dieser Woche ist der Getafe-Rechtsverteidiger Damian Suarez, der eine 84er-Karte bekommen hat, aber nicht unbedingt zu den spannendsten Fußballern im Spiel gehört im TOTW. Deshalb hätten einige Spieler dieses Upgrade wohl lieber bei Bellingham oder Ansu Fati gesehen, die ebenfalls im TOTW 5 stehen (via reddit).

Die Karten aus dem TOTW 5 waren nicht für jeden was

Hier liegt das Problem für die Weekend League: Die TOTW-Karten gehören in Form von Player Picks zu den wichtigsten Belohnungen in der Weekend League. Es kam auch in der Vergangenheit schon vor, dass das TOTW-Spieler nicht immer überzeugten. Doch in FIFA 22 gibt es eine wichtige Neuerung: Im neuen Spiel kann man schon vor der Weekend-League-Teilnahme sehen, um welche TOTW-Karten man am Wochenende spielt.

Das war früher nicht so. Da gab es die Belohnungen für die Weekend League nämlich immer erst am Donnerstag nach dem Wettbewerb – und da war dann schon wieder ein neues Team of the Week online. Nun, wo man seine Belohnungen direkt nach der Weekend League bekommt, werden die Player Picks aus dem letzten TOTW gezogen.

Und weil das nicht alle Spieler überzeugt, wollen sich einige das Wochenende einfach sparen.

“Ich bin schockiert, wie schlecht das TOTW ist – es hat mir buchstäblich die ganze Spannung aus dieser Weekend League genommen, und es ist erst Mittwoch”, schreibt User Marshg1214 (via reddit).

“Ich lasse dieses Wochenende ausfallen, da ich diese Season nur noch 2 Versuche habe. Ziemlich einfache Entscheidung, nachdem ich diese Ausrede von einem TOTW gesehen habe”, stimmt ein anderer zu (via reddit).

“Sieht so aus, als würde ich dieses Wochenende Far Cry spielen. Es lohnt sich nicht, mich wegen eines Firmino zu stressen”, plant User enricupcake (via reddit).

Lohnt sich die Weekend League gar nicht? Während einige Spieler das Wochenende skippen, weisen andere darauf hin, dass es ja auch noch Packs und Münzen zu gewinnen gibt. Die könne man im Zweifel aufheben, bis ein besseres TOTW verfügbar ist.

Zudem läuft auch noch das RTTK-Event. Hier kann man ebenfalls hoffen, aus den Packs gute Karten zu ziehen. Allerdings ist dabei zu beachten, dass man sehr viel Glück braucht, um Top-Karten aus Packs zu bekommen.

Unabhängig davon kann es sich lohnen, rote Player-Picks zu sammeln, egal wie stark bewertet die sind. Die kann man dann zu einem späteren Zeitpunkt in FUT-Champions-Upgrade-SBCs verwenden und dort wiederum auf bessere Belohnungen setzen.

Wie seht ihr das aktuelle TOTW und die Weekend League? Steigt ihr ein, oder spart ihr euch dieses Wochenende lieber? Erzählt es uns in den Kommentaren!