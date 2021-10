Es gibt Patch Notes für das neue Title Update 2 in FIFA 22. In dem Update werden zahlreiche Kleinigkeiten verbessert und Fehler korrigiert.

Wann kommt das Update? Laut einem Tweet ist das neue Title Update 2 in FIFA 22 ab sofort für den PC verfügbar (via Twitter). Auf den Konsolen wird man wie gewohnt wohl ein paar Tage warten müssen, bis das Update live geht.

Schon in der Vergangenheit dauerte es immer länger als beim PC, bis PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X die Patches in FIFA 22 erhalten haben. Das war auch bei Title Update 1 der Fall.

Allerdings ist schon bekannt, woran das Title Update 2 drehen wird. Die wichtigsten Änderungen zeigen wir euch hier.

Patch Notes zu Title Update 2 zeigen Änderungen für FIFA 22

Das ändert sich am Gameplay: Eine interessante Änderung betrifft die Flanken und “Lobbed Pässe” in FIFA 22. Die könnten nun brauchbarer werden, wenn es darum geht, Tore zu erzielen. Denn: Die Effektivität der KI-Verteidiger des Gegners wird heruntergesetzt, was das Blocken dieser Bälle angeht.

Offenbar konnten sich die Verteidiger laut Patch Notes zu weit strecken, um die hohen Bälle abzublocken. Dies wird nun abgeschwächt – und könnte dafür sorgen, dass eure Flanken merklich effektiver werden. Wie sich das genau auswirkt, dürften die nächsten Tage zeigen.

Außerdem soll die KI nun mehr Fouls begehen, wenn ihr auf Semi-Profi oder höher spielt. Gerade in Squad Battles ist das nützlich, da ihr dort nun voraussichtlich mehr Freistöße kriegen dürftet. Allerdings gilt das nicht, wenn ihr den “Competitor Mode” eingeschaltet habt, der das Spielverhalten von FIFA-Pros simuliert.

Das ändert sich noch: Neben den genannten Punkten gibt es jede Menge Fehler, die mit dem Update angegangen werden. Wichtig für PC-Spieler: Das kurze „Stottern“ des Bildes nach dem Einsatz von Skill Moves, das nach dem letzten Update auftauchte, soll nun wieder gelöst sein.

Dazu kommen weitere Korrekturen. Beispielsweise sollen Spieler sich teilweise verbogen haben, um irgendwie mit dem starken Fuß einen Finesse-Schuss abfeuern zu können, wenn sich eigentlich der schwache Fuß anbot.

Oder der Ball konnte unbeabsichtigt hoch wegfliegen, wenn zwei Spieler gleichzeitig einen Ballkontakt hatten. Außerdem kam es offenbar vor, dass Schiedsrichter in seltenen Fällen einen Freistoß statt eines Elfmeters pfiffen, oder Spieler einfach verschwanden.

Änderungen in den Modi

Auch in den bekannten Modi gab es einige Änderungen. Es handelt sich dabei um jede Menge kleinere Anpassungen in den Modi sowie Verbesserungen von Trikots, Jubel und Ähnlichem. Die kompletten Patch Notes findet ihr bei EA Sports (via FIFA Forums).

Die wichtigsten Änderungen führen wir hier einmal auf.

Ultimate Team

In FUT wird die Elfmeter-Reihenfolge nun auch nach dem Elfmeter-Attribut geordnet.

Es wurden neue Benachrichtigungs-Screens für FUT Champions eingefügt – beispielsweise, wenn ihr euch qualifiziert habt.

Trikots konnten sich mit dem des Schiedsrichters decken.

Karrieremodus

Es gibt jetzt neue Cutscenes zur Auslosung der Europa-Wettbewerbe.

Jugendspieler konnten zum Start der neuen Saison verschwinden.

Die Match-Form konnte sich nach Spielende fälschlicherweise verringern, nachdem ein Spieler im Match eingewechselt wurde.

In der Spielerkarriere konnten zu ähnliche Ziele auftauchen.

Volta

Der Volta-Arcade-Timer konnte falsche Zeiten anzeigen.

Die gesamte Lobby konnte sich ungewollt auflösen, wenn der Kapitän das Matchmaking abbrach.

Die KI-Spieler beider Teams hatten weiße Spielerindikatoren.

Bei Torjubel konnten sich Spieler fälschlicherweise durch Wände bewegen.

Pro Clubs

Manchmal liefen die Menüs langsamer als vorgesehen.

Einige Spieler könnten andere Trikots gesehen haben als die, die der Kapitän vor dem Spiel ausgewählt hatte.

Was haltet ihr vom neuen Update? Fehlt euch etwas? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Neben dem Update sorgt eine Bannwelle gerade für Diskussionen in FIFA 22.