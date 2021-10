Fußball-Profi wurde mit Quatsch zur FIFA-Legende – Fans fordern Denkmal in FIFA 22

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Mit einer extrem heftigen Karte sollte man für Gauseth wohl nicht rechnen – aber wer weiß. Vielleicht gibt es ja doch ein kleines Upgrade für den Norweger, der bei vielen Fans für gute Laune sorgte. Zumindest hat EA Sports auch schon in der Vergangenheit ab und zu mal Humor bewiesen, was kuriose Geschichten aus dem Spiel angeht.

Das tat Gauseth offenbar regelmäßig für offizielle Spielerfotos. Und die fanden sich immer wieder auch in Ultimate Team wieder. Zumindest, wenn sein Verein gerade in der ersten norwegischen Liga antrat, was nicht immer der Fall war.

Was macht Gauseth besonders? Der Norweger hat nicht gerade die besten Stats. Seine Bronze-Karte wird nicht unbedingt dabei helfen, Belohnungen in der Weekend League zu holen.

Um wen geht es hier? Christian Gauseth spielt im Mittelfeld des norwegischen Erstligisten Mjøndalen IF. Für den Club schnürt Gauseth bereits seit 2013 die Fußballschuhe, ist also schon richtig lange im Kader des Teams vertreten.

