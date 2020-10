In FIFA 21 Ultimate Team gibt es tausende FUT-Karten mit Bildern der echten Fußballprofis. Doch ein Spieler kann nicht aufhören, schräge Gesichter zu machen.

Worum geht es? Vermutlich wollen die meisten Fußballprofis vernünftig oder wenigstens neutral auf ihren Spielerfotos aussehen. Das beweist der Großteil aller FUT-Karten. Das gilt aber nicht für alle Profi-Kicker.

In FIFA Ultimate Team fällt ein Spieler in den letzten Jahren immer wieder durch lustige Gesichter auf FUT-Karten auf: Christian Gauseth.

Seit mehreren Jahren zieht der Norweger Grimassen auf seinen offiziellen Spielerfotos. Und da EA für Ultimate Team auf diese Spielerfotos zurückgreift, landen sie dementsprechend auch im Spiel.

Hier ist seine neueste FUT-Karte in FIFA 21:

Das ist die FUT-Karte von Gauseth in FIFA 21

Wer ist Christian Gauseth? Der sympathische Spieler ist ein norwegischer Fußballprofi, der seit sieben Jahren beim aktuellen Erstligisten Mjøndalen IF spielt. Er ist 36 Jahre alt und spielt im zentralen defensiven Mittelfeld.

Die Grimassen von Gauseth

Wie viele Karten gibt es? Da sein Verein, Mjøndalen IF, in den letzten Jahren nicht immer in der ersten norwegischen Liga spielte, war dieser auch nicht in allen FIFA-Teilen vertreten. Daher kommen wir insgesamt auf 3 FUT-Karten des Norwegers, auf denen er seinen Humor beweist.

Seine Karte in FIFA 16:

Das ist die FUT-Karte von Gauseth in FIFA 16 – Hier war er noch zurückhaltender.

Seine Karte in FIFA 20:

Das ist die FUT-Karte von Gauseth in FIFA 20

Wir sind jedenfalls sehr gespannt, was er sich für seine nächste Karte in FIFA 22 einfallen lässt.

Kennt ihr noch weitere lustige Karten in FIFA 21 Ultimate Team und könnt ihr euch noch an die unfassbare Karte von Luiz Gustavo in FIFA 19 erinnern? Verratet es uns doch in den Kommentaren.