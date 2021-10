FIFA 22 FGS Tausch

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

In der Vergangenheit reichte es in der Regel, sich 60 Minuten lang einen Stream anzuschauen, um einen Twitch-Drop mit Token zu bekommen.

So kriegt ihr FGS-Token: Um Token zu bekommen, müsst ihr euer Twitch-Konto mit FIFA 22 verbinden und euch dann bestimmte Events der FIFA Global Series anschauen. Einen genauen Terminplan, welche Events wann für die Token-Verteilung in Frage kommen, gibt es derzeit noch nicht.

Das sind FGS-Token: Bei den Token handelt es sich um Spielerobjekte, die in erster Linie dafür gedacht sind, in den entsprechenden SBCs eingetauscht zu werden. Ihr könnt sie nur bekommen, indem ihr euch bestimmte Events der FIFA Global Series anschaut. Auf dem Transfermarkt oder in Packs gibt es sie nicht.

Was sind das für SBCs? Aktuell gibt es vier wiederholbare Tausch-SBCs, in denen ihr sogenannte FGS-Token für Belohnungen eintauschen sollt.

Was ist der FGS-Tausch? “FGS” steht für “FIFA Global Series” – eine Reihe offizieller, kompetitiver FIFA-Turniere. Hier spielen Profis um die Plätze an der FIFA-Weltspitze.

