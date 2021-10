FIFA 22: Freistoß-Tutorial – So schießt ihr perfekte Freistöße

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Wie ihr in FIFA 22 am besten aufs Tor schießen solltet, verraten wir euch hier:

Wie schießt ihr eure Freistöße in FIFA 22? Habt ihr weitere Tipps? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

So funktioniert die Variante: Wenn der Gegner seinen Torwart einen Schritt aus der Torwart-Ecke herausholt, bietet sich der Power-Freistoß an. Dafür solltet ihr einen guten Freistoß-Schützen mit möglichst großer Schusskraft wählen. Danach geht ihr so vor:

Entscheidend ist dabei der Spin, denn dieser bestimmt darüber, wie die Flugbahn des Balls sein wird. Hier erfahrt ihr, was in diesem Jahr besonders effektiv ist.

So funktionieren Freistöße in FIFA 22: Generell hat sich im Vergleich zu FIFA 21 nicht viel geändert. Um einen Freistoß zu schießen, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

Doch Freistöße sind gar nicht so schwer, wie sie aussehen. Mit ein bisschen Übung kann jeder perfekte Freistöße schießen und wir zeigen euch, was ihr beachten müsst.

