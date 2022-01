FIFA 22: So kriegt ihr Top-Spieler Zakaria ohne Münzen – Irre starke Karte fürs Mittelfeld

In FIFA 22 könnt ihr euch die neue Headliners-Karte für Denis Zakaria holen. Der Gladbacher hat richtig starke Werte und ist eine tolle Option für Bundesliga-Teams – denn ihr kriegt ihn ohne Münzen.

Das ist die Karte: Zakaria gehört zu den Headliners-Karten, bei denen es sich um dynamische Items handelt. Sie bekommen immer dann ein Upgrade, sobald der Spieler eine leistungsbasierte Spezialkarte bekommt, wie etwa TOTW-Karten.

Außerdem gibt es ein weiteres Upgrade, sobald die reale Mannschaft des Spiels vier Siege in der Liga in Folge einfährt. Zakarias Team Gladbach hat gerade mit einem Sieg gegen Bayern München losgelegt – möglich also, dass ein Upgrade in den kommenden Wochen zustande kommt.

Doch auch ohne mögliche Upgrades ist die Karte von Zakaria schon verdammt stark:

Zakaria ist defensiv verdammt stark

Zakaria hat ein sehr starkes Tempo für eine ZDM-Karte

Auch Dribbling- und Pass-Werte sehen gut aus – falls ihr einen Ballverteiler aus der Tiefe braucht

Hohe Physis- und Defensiv-Werte versprechen eine sehr gute Abwehr

Dazu kommt, dass ihr Zakaria noch mit Chemistry-Styles verbessern könnt – und eben die Aussicht auf mögliche Upgrades.

Insgesamt sprechen Spieler aus der FIFA-Community schon jetzt von einer der besten “Gratis”-Karten aller Zeiten. Denn: Ihr braucht für Zakaria nicht mal Glück mit Packs oder große Münzvorräte. Denn den Schweizer kriegt ihr über einfache Aufgaben.

So könnt ihr euch Headliners Zakaria schnappen

Hier müsst ihr spielen: Ihr müsst mehrere Aufgaben im Freundschaftsspiel-Modus “Headliner-Challenge” abschließen. Die Anforderungen für diesen Modus sind schonmal recht einfach:

Ihr spielt unter “Max. Chemie”-Regeln. Das heißt: Alle eure Spieler kriegen einfach volle Chemie und ihr braucht nicht auf Links untereinander achten.

Ihr braucht Spieler aus mindestens 7 Ligen.

Ihr dürft höchstens einen Leihspieler verwenden.

Der Vorteil an Freundschaftsspielen: Ihr verliert weder Verträge, noch gehen Ergebnisse in eure Statistiken ein. Ihr braucht euch also absolut keine Sorgen machen, wenn ihr ein Spiel verliert. Auch das Abbrechen eines Spiels bringt keine Sanktionen mit sich.

Diese Aufgaben stehen an: Insgesamt gibt es vier Aufgaben zu erledigen. Diese lauten:

Wichtigster Torjäger: Triff im Live-FUT-Freundschatfsspiel “Headliner-Challenge” mithilfe eines ZDM (1 Mal).

Stilvolle Flanken: Bereite im Live-FUT-Freundschatfsspiel “Headliner-Challenge” 5 Tore mit Flanken vor.

Siegesserie: Gewinne 4 Partien im Live-FUT-Freundschatfsspiel “Headliner-Challenge”

Triff in 10 separaten Partien im Live-FUT-Freundschaftsspiel “Headliner-Challenge”.

Tipps zu den Aufgaben:

Die ZDM-Aufgabe ist leichter zu lösen, wenn ihr eure Stürmer mithilfe von Positions-Modifikatoren auf “ZDM” umschult. Dann kommen sie für die Lösung in Frage und ihr braucht nicht eure defensiven Mittelfeldspieler nutzen.

Viele Spieler nutzen eine “Golden Goal”-Regel in Freundschaftsspielen. Die sagt im Grunde: Wer zuerst trifft, hat gewonnen und der andere Spieler muss das Spiel verlassen. Dies ist natürlich keine Pflicht, wird aber von vielen Spielern in Freunschaftsmodi genutzt, um gerade Aufgaben wie “Triff in 10 separaten Partien” kurz zu halten.

Um mit Flanken vorzubereiten, müsst ihr nicht nur auf die “normale” Flanke setzen. Nutzt beispielsweise R1/RB und Flanke, um eine aufgeladene, flache Flanke zu nutzen, die fast schon als ein starker Quer.Pass in den Fuß eures Spielers fungieren kann. Auch Eckentore sind eine Option.

Neben dem Headliners-Event wird auch das nahende Team of the Year immer mehr zum Thema. Die ersten Nominierten für das TOTY-Event in FIFA 22 zeigen wir euch hier.