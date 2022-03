FIFA 22: Wo sehe ich meine Bilanz?

Die Bilanz in FIFA 22 Ultimate Team ist nicht mehr da, wo man sie früher vorfand. Wir zeigen euch, wo sie jetzt steckt.

Was ist die Bilanz? In eurer Ultimate-Team-Bilanz landen alle Siege, Unentschieden und Niederlagen, die ihr in dem Modus sammelt. Freundschaftsspiele sind davon ausgenommen, aber beispielsweise FUT Champions und Division Rivals sind natürlich dabei.

Die Bilanz bringt euch nicht direkt etwas, aber es ist interessant zu wissen, wie der eigene Stand eigentlich aussieht. In früheren FIFA-Teilen war sie auch direkt zu sehen – oben links im FUT-Menü. Da ist sie aber nicht mehr.

Hier findet ihr eure Bilanz in FIFA 22 Ultimate Team

Wo ist die Bilanz? Um die Bilanz zu finden, müsst ihr in den Menü-Punkt „Stadion“ klicken.

Hier findet ihr eure FUT 22 Bilanz

Geht über die Schultertasten in den Reiter „Verein“

Wählt dort „Stadion“ aus

Hier versteckt sich eure Bilanz.

Bilanz vergleichen: Ihr könnt in FUT auch schauen, wie ihr im Vergleich zu euren Freunden abschneidet. Dazu müsst ihr unter „Verein“ in den Bereich „Bestenlisten“ wechseln.

Dort werden euch nun eure Freunde in verschiedenen Kategorien angezeigt. Klickt ihr nun auf den Verein eines Freundes, wird der direkte Vergleich aufgerufen – inklusive der Spielbilanzen.

Bilanz in FIFA 22 verbessern

Ihr habt jetzt zum ersten Mal eure Bilanz in FIFA 22 gesehen und wollt die aufpolieren? Bedenkt erstmal: Die Bilanz hat an und für sich keinen Einfluss auf das Spiel. Sie bestimmt nicht über Belohnungen oder Ähnliches, sondern stellt nur ein Gesamtbild eurer Siege, Unentschieden und Niederlagen dar.

Wenn ihr es aber darauf abgesehen habt, eine positive Bilanz zu bekommen, wird es Zeit:

Neue Tricks und Taktiken zu lernen

Euer Team zu verbessern

Wir fassen euch hier ein paar Artikel zusammen, die ihr nutzen könnt, um möglicherweise mehr Siege in FUT zu bekommen:

Darüber hinaus kann es sich lohnen, das eigene Team bei FUT nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Habt ihr Spieler, die zu eurem Spielstil passen? Wurden eure alten Top-Spieler mittlerweile von anderen Karten abgehängt? Und: Würde eine andere Formation vielleicht mehr Aussicht auf Erfolg versprechen?

Eine Übersicht zum Thema Formationen in FIFA 22 zeigen wir euch hier.