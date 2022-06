FIFA 22: Sommer Tausch Token Tracker – So kriegt ihr alle

Die Sommer Tausch Token in FIFA 22 können euch starke Belohnungen bringen – doch wo sind sie? Im Summer-Swaps-Tracker sammeln wir alle Aufgaben, SBCs und Ziele.

Was ist der Sommer-Tausch in FIFA 22? Am 24. Juni 2022 startete der Sommer-Tausch in FIFA 22 gemeinsam mit dem neuen Shapeshifter-Team.

Der Sommer-Tausch bringt über die kommenden Wochen ganze 50 Token, die ihr euch verdienen müsst. Sie werden bis zum 25. Juli nach und nach auftauchen. Die Token kommen aber nicht auf einem einzelnen Wege, sondern tauchen an allen möglichen Punkten von Ultimate Team auf.

Sie stecken in:

Squad Building Challenges

Wochenzielen

Event-Aufgaben

Oder im Shop

Was mache ich mit den Sommer Tausch Token? Ihr könnt eure gesammelten Token mithilfe spezieller SBCs für starke Belohnungen eintauschen. Die komplette Belohnungsübersicht zeigen wir euch weiter unten.

FIFA 22: Der Sommer Tausch Token Tracker – Alle Token in der Übersicht

Wo sind die Tausch-Token? Damit ihr wisst, wo ihr die Token bekommt, tragen wir hier die aktuellen Fundorte des Sommer-Tauschs ein.

Beachtet, dass einige Token nur zeitlich begrenzt verfügbar sind – die solltet ihr euch also rechtzeitig schnappen.

Name Fundort Läuft aus am… Stefan Blanaru SBC: Shapeshifter Challenge 6 29. Juni Jelle Duin Ziel: Shapeshifter Delaney – Ligaweit 03. Juli Kristian Opseth SBC: Shapeshifter Challenge 5 27. Juni Jamie Reid Geschenk bei Log-In –

Sobald weitere Token verfügbar sind, wird diese Liste erweitert.

Alle Belohnungen des Sommer-Tauschs in FIFA 22

Wann kann ich die Sommer Tausch Token einlösen? Ihr könnt die Token ab Freitag, dem 08. Juli 2022 um 19:00 Uhr einlösen. Bis dahin könnt ihr aber schon fleißig Token sammeln.

Welche Belohnungen gibt es? Alle Belohnungen fassen wir euch hier in der Liste zusammen. Es gibt unter anderem starke Ikonen, aber auch brauchbare Packs für Ultimate Team.

Bedenkt: Ihr könnt nicht alle Belohnungen bekommen, da die Gesamtanzahl an Token dafür nicht ausreicht. Ihr müsst euch also genau überlegen, was ihr haben wollt und wofür ihr sammelt.

Alle Belohnungen:

Benötigte Token-Anzahl Belohnung 1 82+ Seltene Spieler 25 Pack 2 83+ Seltene Spieler 25 Pack 3 84+ Seltene Spieler 25 Pack 4 Icon Moments Schmeichel 5 85 Seltene Spieler 20 Pack 7 Shapeshifters Spielerwahl (1 von 3) 9 91+ EFIGS TOTS Spielerwahl (1 von 4) 10 Shapeshifters Kimpembe (92 Gesamtwert) 15 93+ Shapeshifters Spielerwahl (1 von 5) 17 95+ EFIGS TOTS Spielerwahl (1 von 5) 20 Icon Moments Cafu 23 95+ Shapeshifters Spielerwahl (1 von 5) 25 92+ Icon Moments Spielerwahl (1 von 3) 27 Shapeshifters Kimpembe (95 Gesamtwert) 30 96+ EFIGS TOTS Spielerwahl (1 von 5) 33 Prime Ronaldinho 36 94+ Icon Moments Spielerwahl (1 von 3) 40 Icon Moments Zidane

Insgesamt gibt es also sehr gute Belohnungen für die Token, wenn ihr die Zeit findet, sie alle zu sammeln. Wer sie alle kriegen will, dürfte ziemlich gut beschäftigt sein.

Vielleicht ist das aber genau das richtige, um die Zeit bis zum FIFA 23 Release ein wenig zu verkürzen.