Wahrscheinlicher ist, dass die Karte so günstig ausfällt, weil Chiellinis letzte Spezial-SBC noch nicht so lange zurückliegt. Im Captains-Event bekam er bereits eine hervorragende Karte, die sogar noch etwas teurer ausfiel. Nun gibt es die neue, noch mal verbesserte Version – und sie ist noch leichter zu bekommen.

Das einzige, was ins Gewicht fällt, ist der TOTW/TOTS-Spieler in beiden Segmenten. Die werden nämlich aktuell teuer auf dem Markt verkauft.

So kriegt ihr die Karte: Ihr bekommt Chiellini über eine SBC, die erst am 19. Juli 2022 ausläuft – ihr habt also viel Zeit. Die werdet ihr aber kaum brauchen, da sie sehr einfach zu lösen ist.

Dementsprechend sind die Werte der Karte heftig – so heftig sogar, dass einige Spieler vom aktuell vielleicht besten Verteidiger in FIFA 22 sprechen.

Das ist die Karte: Der Innenverteidiger Giorgio Chiellini hat eine sogenannte „End of an Era“-Karte bekommen, zu Ehren seines Abschieds von Juventus Turin nach 17 Jahren.

