FIFA 22: Shapeshifters startet heute – Das erwartet euch beim Event

In FIFA 22 startet heute, am 17. Juni 2022, das Shapeshifters-Event in Ultimate Team. Wir schauen auf alle Infos, Leaks und die Weekend League.

Wann startet Shapeshifters? Das Shapeshifters-Event startet am 17. Juni um 19:00 Uhr. Ab dieser Zeit könnt ihr die neuen Spezialkarten in Packs finden.

Was ist das für ein Event? Shapeshifters bringt neue Karten zu Ultimate Team, die sich durch völlig wirre Positionen auszeichnen. So können Spieler, die normalerweise Stürmer sind, Verteidiger-Karten bekommen. Flügel-Spieler könnten im Zentrum landen, Mittelfeldspieler nach hinten gehen – und so weiter.

Dazu bekommen sie veränderte Werte, die dann zu diesen neuen Positionen passen. Somit können sie interessante Optionen für eure Teams darstellen.

Wie kriegt man Shapeshifters-Karten? Der Großteil der Karten wird in den Packs von FIFA 22 landen, aber dort braucht ihr eine Menge Glück, um eine der Karten zu ziehen. Dazu wird es voraussichtlich auch in den Aufgaben und SBCs Event-Spieler geben.

Welche Spieler dabei sein werden, ist noch nicht offiziell bekannt. Allerdings gibt es schon einige Hinweise und Leaks, wer eine Shapeshifters-Karte bekommt.

FIFA 22 Shapeshifters Leaks – Welche Spieler sind dabei?

Diese Spieler sollen als Shapeshifters kommen: Im Spiel ist aktuell ein Ladebildschirm zu sehen, der bereits 3 Spieler andeutet:

Die Shapeshifters starten um 19:00 Uhr am Freitag

Dazu passend gibt es bereits einige Leaks, die zeigen, welche Spieler dabei sein könnten. Die stammen von FutSheriff, einem Leaker auf Twitter, der in der Vergangenheit sehr zuverlässig traf.

Laut Leak sollen unter anderem folgende Spieler dabei sein:

Lionel Messi soll als Stürmer kommen

St. Juste von Mainz

Kalulu vom AC Milan

Aubameyang vom FC Barcelona

Eden Hazard von Real Madrid

Son von Tottenham Hotspur

Atal von OGC Nizza

Alphonso Davies vom FC Bayern soll als Angreifer kommen

Ob diese Spieler tatsächlich dabei sind, dürfte sich spätestens zum Start des Events um 19:00 Uhr zeigen.

Weekend League wird zu Shapeshifters verändert

Das passiert bei der Weekend League: Während des TOTS-Events gab es neue Spielzeiten für die Weekend League, sie lief merklich länger. Nun geht es wieder zurück auf die alten Zeiten.

Die Weekend League startet freitags um 09:00 Uhr

Und sie endet montags um 09:00 Uhr

Zudem werden die Belohnungen der Weekend League angepasst. Ihr könnt nach aktuellem Stand aber weiterhin TOTS-Spieler aus der Weekend League bekommen.

So langsam nähert sich die FIFA-22-Saison aber ihrem Ende – und FIFA 23 rückt näher. Dort werden wir wohl eine Rückkehr der Helden-Karten sehen. Welche 12 Heros in FIFA 23 dabei sein müssen, erfahrt ihr hier.