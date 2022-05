FIFA 22: Ligue 1 TOTS erscheint heute – Leak verspricht extrem starke Karten

In FIFA 22 bringt das TOTS-Event ein frisches Team ins Spiel. Nach der spanischen LaLiga erscheint heute das „Team of the Season“ der französischen Ligue 1.

Was ist das Ligue 1 TOTS? Im aktuell laufenden TOTS-Event bezieht sich das „TOTS“ auf „Team of the Season“. Während des mehrwöchigen Events erhalten die besten Spieler, der mittlerweile abgelaufenen Saison, extrem aufgewertete Spezialkarten.

Das Besondere: Werte oberhalb der 90 sind hier keine Ausnahme, sondern sogar die Regel.

Nachdem bereits das Community TOTS, das Premier-League-TOTS, das Bundesliga-TOTS sowie das LaLiga TOTS erschienen sind, folgt nun das Ligue 1 Team – also das Team aus der französischen ersten Liga.

Wann erscheint das Ligue 1 TOTS in FIFA 22? Das Ligue 1 TOTS erscheint am Freitag, dem 27. Mai um 19:00 Uhr in FIFA 22 Ultimate Team.

Leak zum Ligue 1 TOTS zeigt absolute Top-Karten

Was sind das für Leaks? Der berüchtigte FUT-Leaker „Fut Sheriff“ (via Twitter) hat mal wieder einen Leak veröffentlicht, der das komplette Ligue 1 TOTS zeigen soll. Woher die Daten stammen, ist wie immer nicht bekannt.

Bedenkt deshalb, dass diese Karten und Werte absolut nicht bestätigt sind und das finale TOTS ganz anders aussehen könnte.

Das Ligue 1 TOTS laut FUT Sheriff:

ST: Mbappé (97)

RF: Messi (97)

LF: Neymar (96)

ST: Ben Yedder (95)

ZOM: Lucas Paqueta (94)

ZDM: Tchouameni (94)

ZM: Fofana (92)

LV: Nuno Mendes (93)

IV: Marquinhos (95)

IV: Saliba (91)

RAV: Clauss (90)

MS: Payet (93)

LF: Terrier (92)

ZM: Guendouzi (91)

TH: Lafont (92)

Was sagt ihr zu den geleakten TOTS-Karten? Welche Spieler würdet ihr euch im Ligue 1 TOTS wünschen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

