FIFA 22: Bundesliga TOTS startet morgen, Leaks versprechen starke Karten

Am Freitag, den 13. Mai 2022 wird das FIFA 22 Bundesliga TOTS veröffentlicht. Erste Leaks zeigen schon einige starke Karten, die es ins Team of the Season schaffen könnten.

Wann kommt das Bundesliga TOTS? Das Bundesliga TOTS wurde von EA Sports für den 13. Mai 2022 angekündigt. Es wird dann voraussichtlich um 19:00 Uhr das Premier League TOTS in Ultimate Team ersetzen.

Das Team-of-the-Season-Event läuft über mehrere Wochen und bringt starke Mannschaften für zahlreiche Ligen. Den gesamten TOTS-Zeitplan findet ihr hier.

Bereits im Vorfeld konnten Spieler die Karten wählen, die ins Bundesliga TOTS kommen sollen. Diese Wahl ist mittlerweile allerdings beendet. Nun heißt es abwarten, welche Spieler es letztendlich in das Team schaffen.

Offiziell ist noch nicht bekannt, welche Bundesliga-Spieler am Freitagabend als Teil des TOTS mit verbesserten Werten veröffentlicht werden. Doch wie schon bei früheren Events gibt es bereits Leaks, die darauf hinweisen, mit welchen Karten man rechnen kann.

Wer landet im Bundesliga Team of the Season von FIFA 22?

Das sagen die Leaks: Die Twitter-User MitchTrading (via Twitter) und FutSheriff (via Twitter) haben bereits einige Namen veröffentlicht, die voraussichtlich am Freitag im Bundesliga TOTS stehen werden.

Bedenkt, dass es sich hierbei nicht um offizielle Informationen, sondern Leaks handelt. Das tatsächliche TOTS kann auch andere Spieler aufweisen. Allerdings traf FutSheriff in der Vergangenheit recht verlässlich zutreffende Vorhersagen.

Ndicka von Eintracht Frankfurt (IV)

Joshua Kimmich vom FC Bayern (ZDM)

Thomas Müller vom FC Bayern (ZOM)

Lewandowski vom FC Bayern (ST)

Alphonso Davies vom FC Bayern (LV)

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen (ZOM)

Jude Bellingham von Borussia Dortmund (ZM)

Erling Haaland von Borussia Dortmund (ST)

Nkunku von Leipzig soll dabei sein und eine 96er-Karte kriegen – wenig überraschend, schaut man sich dessen Spezialkarten-Historie und Saison an.

Vincenzo Grifo soll als SBC erscheinen

Bei all diesen Karten ist mit Werten über 90 zu rechnen – teilweise sogar deutlich. Schließlich gehören die TOTS-Karten traditionell zu den besten im Spiel. Und gerade Karten wie Nkunku, Davies oder Bellingham dürften sich stark spielen.

Welche weiteren Spieler am Freitagabend im TOTS stehen, bleibt erstmal noch abzuwarten.

FIFA 22: 10 hilfreiche Tipps, die euer Gameplay verbessern werden

Wie komme ich an TOTS-Karten? Die Team-of-the-Season-Karten stecken zum Großteil in Packs, allerdings ist die Chance dort sehr gering, seltene und starke Karten zu ziehen.

Manche Karten sind auch über SBCs oder Aufgaben zu bekommen – da müsst ihr dann lediglich Spielzeit investieren.

Eine weitere Alternative während des TOTS ist ein starkes Abschneiden in der Weekend League. Während des Events könnt ihr nämlich TOTS-Karten als Spielerwahl-Belohnung in FUT Champions bekommen. Wie ihr euch TOTS-Karten in der Weekend League verdient, zeigen wir euch hier.