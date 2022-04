FIFA 22: Das Voting für das Bundesliga TOTS ist gestartet – 5 starke Spieler fehlen

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Darum geht es im Voting: Beim anstehenden Team of the Season werden die besten Fußballer der Saison mit massiv verstärkten Karten ausgerüstet. Wöchentlich erscheinen neue Teams der großen Ligen, doch zuerst kommt diesen Freitag das Community TOTS ins Spiel.

In FIFA 22 steht das TOTS an und ihr könnt das Bundesliga Team selbst bestimmen. Hier erfahrt, welche Spieler im Voting zum Bundesliga Team of the Season stehen.

Insert

You are going to send email to