FIFA 22 TOTS-Voting: Endlich könnt ihr das erste Team of the Season wählen – So geht’s

EA hat nun endlich das TOTS-Event in FIFA 22 angekündigt. Die beliebte FUT-Promo startet traditionell mit dem Community Team of the Season, über das die Fans ab sofort abstimmen können. Am Ostersamstag, dem 17.4., geht’s los.

Die nächsten Wochen werden eine Freude für FUT-Spieler, denn demnächst ist es in FUT 22 endlich wieder TOTS-Zeit, was bedeutet, dass im Laufe der nächsten Wochen haufenweise Spezialkarten mit absoluten Top-Werten erscheinen werden.

Das Event startet wie in den letzten Jahren mit dem Community Team of the Season. Für das Team ist das Voting soeben, am Ostersamstag, gestartet.

Team of the Season bringt super-starke Karten zu FIFA 22

Was ist das Team of the Season überhaupt? Viele FUT-Spieler warten das FIFA-Jahr sehnsüchtig auf das TOTS-Event, denn während des Events gibt es hunderte Spezialkarten, bei denen Werte unter 90 eine Seltenheit sind. Besonders dabei ist, dass viele der TOTS-Karten sogar bezahlbar sind und Spieler ihre Teams ordentlich verbessern können.

Wann startet das TOTS-Event? Das TOTS startet mit der Bekanntgabe des finalen Community-TOTS am Dienstag, den 26. April. Ob an diesem Tag dann auch das Team erscheint oder ob die FUT-Spieler noch bis Freitag, den 29. April warten müssen, ist bisher noch nicht bekannt.

Diese Spieler stehen für das Community-TOTS zur Auswahl

Was ist das Community-TOTS? Das Community-TOTS setzt den Fokus auf Fußballer, die im Laufe der aktuellen Saison konstant starke Leistungen gezeigt haben, jedoch nicht mehr als eine leistungsbasierte Spezialkarte in FUT 22 erhalten haben – dazu gehören beispielsweise TOTW- oder Headliners-Karten.

Diese Spieler stehen zur Auswahl:

Torhüter:

André Ferreira

Cota

David Soria

Lloris

Omlin

Ortega

Sehic

Terracciano

Verteidiger:

Al Khaibari

Bah

Biraghi

Boscagli

Botman

Bremer

Carter-Vickers

Coady

Danilo

Dawson

Gradit

Guerrero

Javi Galán

Lacroix

Laporte

Livramento

Lopes

Mauro Junior

McLaughlin

Mitchell

Molina

Mozo

Schmitz

Senesi

Todibo

Vogt

Yamane

Mittelfeldspieler:

Jonathan Viera

Koné

Kyerej

Lincoln

M’Changama

McGinn

Nagbe

Ojeda

Parejo

Pedrinho

Pep Biel

Quinones

Raspadori

Selemani

Sergi Darder

Simon

Tankulic

Tudor

Vanaken

Zambo Anguissa

Akürkoglu

Al Dawsari

Alex Berenguer

Andrich

Candreva

Caqueret

Carrasco

Chará

De Frutos

Deac

Diop

Dorsch

Douglas Luiz

Eriksson

Fellaini

Fred

Gnabry

Görtler

Höfler

Honorat

Stürmer:

Adeyemi

Berisha

Boufal

Brereton Díaz

Gignac

Gustavo Sauer

Iuri Medeiros

Jorge Molina

Junior Negao

Karlsson

Kruse

Laba

Lacazette

Leandro Damiao

Morelos

Gerard Moreno

Ogbeche

Scamacca

Stockton

Suarez

Vela

Veldwijk

Willian José

Zaccagni

Zaha

Hier sind alle Spieler, die aus der 1. und 2. Bundesliga zur Wahl stehen:

Ortega (Arminia Bielefeld)

Danilo (VfL Wolfsburg)

Schmitz (1. FC Köln)

Vogt (VfL Bochum)

Koné (Borussia Mönchengladbach)

Kyereh (FC St. Pauli)

Andrich (Bayer Leverkusen)

Dorsch (FC Augsburg)

Gnabry (Bayern München)

Höfler (SC Freiburg)

Kruse (VfL Wolfsburg)

So nehmt ihr am Voting teil: Die Abstimmung zum Community-TOTS ist hier zu finden (via EA).

So sieht der TOTS-Zeitplan aus

So geht es weiter mit dem TOTS-Event: Neben dem Community-TOTS werden auch die TOTS der Premier League, Bundesliga und La Liga durch Votings der Fans bestimmt. Keine Fan-Votings wird es für die Teams der Ligue 1 sowie der Serie A geben.

Hier ist der Zeitplan des TOTS-Events:

Premier League TOTS: Voting: 22. April 2022 Ende des Votings: 25. April 2022 Bekanntgabe und Veröffentlichung: 06. Mai 2022

Bundesliga TOTS: Voting: 27. April 2022 Ende des Votings: 01. Mai 2022 Bekanntgabe und Veröffentlichung: 13. Mai 2022

La Liga TOTS: Voting: 03. Mai 2022 Ende des Votings: 06. Mai 2022 Bekanntgabe und Veröffentlichung: 20. Mai 2022

Ligue 1 TOTS: Bekanntgabe und Veröffentlichung: 27. Mai 2022

Serie A TOTS: Bekanntgabe und Veröffentlichung: 03. Juni 2022



Zum Schluss folgt dann das Ultimative TOTS mit den besten TOTS-Karten am 10. Juni 2022.

Wie habt ihr euch entschieden? Für welche Spieler habt ihr abgestimmt? Teilt eure Meinung doch in den Kommentaren.

