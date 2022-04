Feige Gegner bringen faire Spieler in FIFA 22 um den Sieg: „Wir fordern seit Jahren eine Änderung“

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Insgesamt sprechen sich die meisten Kommentatoren für eine solche Änderung aus. Allerdings sprechen auch einige an, dass es möglicherweise zu neuen Problemen kommen könnte. Etwa, dass Spieler anfangen, einen durch Nerverei zum Aufgeben bringen zu wollen, wenn sie wissen, dass sie so einen schnellen Sieg kriegen könnten.

„Wenn jemand das Spiel auf halbem Weg verlässt, sollte die andere Person am Ende einfach den Sieg bekommen“, heißt es im Post. „Die Anzahl der Leute, die aufhören, wenn sie einen glücklichen Ausgleichstreffer erzielen oder gerade einen Elfmeter schießen oder einfach keine Lust mehr haben, gegen dich zu spielen, ist obszön“ (via reddit ).

Letztere Situation kann auf der Jagd nach Belohnungen richtig ätzend sein, denn hier kommt es auf Siege an. Besonders bitter ist das ganze aber in Beispielen wie diesen Situationen:

Doch genau das kann in Ultimate Team, beispielsweise in Division Rivals oder der Weekend League passieren. Hier muss man zwischen bestimmten Fällen unterscheiden:

Was ist das Problem? Einen Sieg in FIFA 22 Ultimate Team zu kriegen kann schon stressig genug sein. Besonders ärgerlich ist es aber, wenn einem die erhofften Punkte flöten gehen, weil der Gegner einfach das Spiel verlässt.

Insert

You are going to send email to