Nächsten Mittwoch erwartet uns in FIFA 22 das neue TOTW 29 (Team of the Week). Hier auf MeinMMO erfahrt ihr jetzt schon, welche Spieler in das neue Team der Woche kommen könnten.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW in FUT 22 vor. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende starke Leistungen auf den Platz gebracht haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Was sind TOTW-Predictions? Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erahnen, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Wichtig ist allerdings, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 29 sind.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 22 zu verdienen.

Wann kommt das TOTW 22? Das Team of the Week 29 erscheint am Mittwoch, dem 6. April, um 19:00 Uhr, in FIFA 22 Ultimate Team.

Die Vorhersage zum Team of the Week 29 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite futbin.

Torhüter:

TH: Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Verteidiger:

RAV: Jonny (Wolverhampton Wanderers)

IV: Skriniar (Inter Mailand)

RAV: Emerson (Tottenham Hotspur)

Mittelfeldspieler:

ZDM: Laimer (RB Leipzig)

ZM: Milinkovic-Savic (Lazio Rom)

Stürmer:

LF: Diogo Jota (Liverpool FC)

LF: Sterling (Manchester City)

ST: Morales (Levante)

ST: Felix (Atlético Madrid)

ST: Mbappé (PSG)

TOTW 29 Ersatzbank:

TH: Muslera (Galatasaray)

IV: Djiku (Racing Straßburg)

LM: Juanmi (Real Betis)

RF: Olsen (FC Brügge)

ST: Onuachu (Genk)

ST: Amdouni (Lausanne)

ST: Johnson (Nottingham Forrest)

ST: Boyd (FC Kaiserslautern)

ST: Jeremjeff (BK Häcken)

ST: Beto (Udinese)

ST: Tveter (Sandefjord)

RAV: Pedersen (FC Augsburg)

Was haltet ihr von Vorhersagen zum TOTW 29? Findet ihr, andere Spieler hätten es mehr verdient? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr noch Verstärkung für euer Team sucht, dann haben wir ein paar Vorschläge für euch:

