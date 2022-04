FIFA 22: Ein Bundesliga-Spieler sammelt mehr Spezialkarten als Messi & Ronaldo – Kein Ende in Sicht

Christopher Nkunku von RB Leipzig ist Spieler des Monats in FIFA 22 – mal wieder. Der Franzose sammelt so dermaßen regelmäßig Spezialkarten, dass es in der Community schon zu einem Running Gag wird.

Was ist das für eine Karte? Der Spieler des Monats der Bundesliga wird immer für den zurückliegenden Monat vergeben und führt auch zu einer Spezialkarte in FIFA 22. Die kann man sich dann nicht in Packs, sondern über Squad Building Challenges holen.

Christopher Nkunku ist dabei der neue, aktuelle Spieler des Monats „März“ mit einer starken 91er-Karte. Doch dessen Gesicht sehen FIFA-Spieler in dieser Kategorie nicht zum ersten Mal.

Schon im vorherigen Monat, dem Februar, konnte sich Nkunku die Spezialkarte sichern, bekam da eine 90 Gesamtwertung.

Auch im Oktober war Nkunku schon Spieler des Monats. Da gab es noch eine 88.

Nkunku hört nicht auf, starke Karten zu sammeln

Doch das sind bei Weitem noch nicht alle Spezialkarten, die Nkunku sich bislang sichern konnte. Denn tatsächlich hat er schon ganze 9 Spezialkarten in FIFA 22 eingesackt:

Zum Vergleich:

Lionel Messi hat in FIFA 22 gerade mal 3 Spezialkarten gesammelt

Cristiano Ronaldo liegt bei 6

Kylian Mbappé liegt mit 9 Spezialkarten gleichauf – wobei die 9 hier auch nur zustande kommt, weil eine fehlerhafte Karte doppelt im Spiel landete.

Spieler glauben: Da kommt noch mehr

So stark ist Nkunku: Was bei Nkunku auffällt, ist, dass seine Spezialkarten bis auf die „Rulebreaker“-Karten alle mit den realen Leistungen Nkunkus im echten Leben zusammenhängen. Nkunku hat halt auch im echten Leben starke Zahlen zu verzeichnen:

In der aktuellen Saison schoss Nkunku 17 Tore in der Bundesliga, legte 14 weitere auf (bei 17 Spielen)

In der Champions League hat er 7 Tore und 2 Vorlagen (bei 6 Spielen)

Im DFB-Pokal erzielte er 3 Tore und 2 Vorlagen (4 Spiele)

Und einen Treffer in der Europa League (1 Spiel)

Unter anderem hat er auch im April schon wieder zwei Tore und drei Assists in gerade mal zwei Spielen gesammelt. Dementsprechend sehen Spieler ihn auch im April schon wieder als „Spieler-des-Monats“-Kandidat.

Sowieso rechnen die Fans mit weiteren Karten.

„Er wird dieses Jahr mindestens zwei weitere Karten erhalten“, vermutet ein User (via reddit).

„Man stelle sich vor, er bekäme nach den Tots eine weitere Promo-Karte, wie z. B. die Summer Stars oder so“, meint ein weiterer (via reddit).

In der FIFA-Community haben sich die Nkunku-Karten zu einer Art Running Gag entwickelt. Immer schreibt mindestens einer „Endlich! Eine Nkunku-Spezialkarte“.

Ein Spieler im FIFA-Subreddit bastelte schonmal eine theoretische Mannschaft aus Nkunkus, in der eigentlich nur noch eine Karte fehlen würde (zwei, wenn man die Rulebreakers als nur eine zählt).

Er rechnet aber zum Team of the Season mit einer weiteren Nkunku-Karte – und das ist auch relativ wahrscheinlich, werden hier doch die besten Spieler der Saison in jeder einzelnen Liga ausgezeichnet.

Wer hat eurer Meinung nach noch alles Spezialkarten verdient? Erzählt es uns in den Kommentaren.

