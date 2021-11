FIFA 22: Nkunku ist neuer Bundeliga-POTM – Lohnt sich die teure Karte?

In FIFA 22 Ultimate Team ist jetzt der zweite Bundesliga-POTM (Player of the Month) bekannt. Christopher Nkunku hat die Wahl gewonnen und erhält dafür eine starke Spezialkarte. Wir klären, ob ihr zuschlagen solltet.

Was ist eine POTM-Karte? „POTM“ steht für „Player of the Month“ – Also Spieler des Monats. Den gibt es einmal im Monat für verschiedenen Ligen. Für den Monat September erhielt Florian Wirtz von Bayer Leverkusen die erste Bundesliga-POTM-Karte in FUT 22.

Diesmal hat sich Christopher Nkunku von RB Leipzig gegen seine Konkurrenz durchgesetzt und ist jetzt Spieler des Monats Oktober.

Das ist die neue POTM-Karte von Christopher Nkunku

Nkunku spielt eine herausragende Saison und hat in FUT 22 bereits zwei Inform-Karten, von denen die stärkste ein Rating von 86 aufweisen kann. Außerdem gab es zum Rulebreakers-Event zwei starke 86er Karten, die aktuell leider nicht mehr verfügbar sind.

Doch die neue POTM-Karte bietet die bisher besten Werte aller Nkunku-Karten und kann vor allem in den Bereichen Tempo, Schießen, Passen und Dribbling überzeugen. Vergleicht man die neue POTM-Karte mit seiner letzten TOTW-Karte, dann sieht man die Verbesserungen in allen Bereichen.

So sehen die größten Sprünge gegenüber seiner stärksten TOTW-Karte aus:

Tempo: 84 -> 86

Schießen: 80 -> 82

Passen: 87 -> 89

Defensive: 74 -> 77

Physis: 73 -> 76

Lohnt sich POTM-Nkunku für euer Team? Die neue Nkunku-Karte ist zwar besser als seine letzte TOTW-Karte, kostet dafür aber auch deutlich mehr. Um die Karte zu bekommen, müsst ihr stolze 4 Teams abgeben, deren Gesamtwert sich aktuell (Stand 18. November 2021) auf ungefähr 225.000 Münzen beläuft.

Im Gegensatz dazu ist seine 86er TOTW-Karte fast ein Schnäppchen. Sie ist schon für etwa 50.000 Coins auf dem FUT-Transfermarkt zu kriegen. Mit ihr habt zwar etwas schwächere Werte, dafür aber das deutlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Sollte euer FUT-Budget also nicht so groß sein, solltet ihr hier wohl lieber zur Inform-Karte greifen.

Habt ihr aber eh die notwendigen Coins rumliegen, dann wird euch POTM-Nkunku mit seinen fantastischen Werten sicherlich nicht enttäuschen.

Was haltet ihr von der neuen POTM-Karte? Hättet ihr euch lieber einen anderen Spieler gewünscht? Erzählt es uns doch in den Kommentaren!

