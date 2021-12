In FIFA 22 beginnt mit dem “Team of the Group Stage” das nächste Event, in dem starke Karten zu den aktuellen Fußball-Turnieren in Ultimate Team leiten. Hier erfahrt ihr, was ihr erwarten könnt.

Wann startet das Event? Das “Team of the Group Stage”-Event (TOTGS) wird am Freitagabend, den 03. Dezember um 19:00 Uhr beginnen. Das zeigt ein aktueller Ladebildschirm in Ultimate Team.

Die konkreten Inhalte des Events sind noch nicht offiziell bekannt, aber es ist davon auszugehen, dass ihr mit neuen, starken Spezialkarten in den Packs von Ultimate Team rechnen könnt. Außerdem dürfte es wohl neue Wochenziele und Squad Building Challenges abzuschließen geben.

Was sind TOTGS-Karten? Das TOTGS-Event kennen wir schon aus vergangenen Ablegern der FIFA-Reihe. Das “Team of the Group Stage” setzt sich aus Karten für Spieler zusammen, die besonders stark in der Gruppenphase der europäischen Pokalwettbewerbe abgeliefert haben.

Das dürften in diesem Jahr die Champions League, die Europa League und auch die Conference League sein. Letztere war schließlich auch beim RTTK-Event vertreten.

Welche Karten dabei sind, ist bislang noch unklar. Allerdings gibt es schon ein paar Ideen, wer eine Spezialkarte erhalten könnte.

TOTGS Predictions und Leaks in FIFA 22

Welche Spieler könnten dabei sein? Da es sich um Karten von Spielern handeln muss, die in den entsprechenden Wettbewerben überhaupt dabei sind, ist das mögliche Teilnehmerfeld schonmal eingeschränkt.

Wie gewohnt macht sich die FIFA-Community bereits Gedanken, welche Spieler dabei sein könnten. So teilte etwa der FIFA-Trader “DonkTrading” einen angeblichen Leak von “TrustyFutTrader”, demzufolge Spieler wie

Marquinhos

Lewandowski

C. Ronaldo

Cancelo

Salah

dabei sein sollen.

Außerdem wird etwa im FIFA-Subreddit über weitere Namen diskutiert. Unter anderem wird Leipzigs Nkunku genannt, der bereits einige Spezialkarten sammeln konnte, sowie Spieler wie:

Haller

Sané

Tiago Djalo

Donnarumma

Wichtig: Bei den bisherigen Namen handelt es sich nicht um offiziell bestätigte Karten, sondern ausschließlich Leaks und Vorhersagen der Community. Wer sich tatsächlich im TOTGS befindet, wird sich erst am Freitagabend zeigen.

